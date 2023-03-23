Буре об отстранении России: «Для нас это ничего не значит, продолжаем работать. Решение может поменяться в любой момент»

Павел Буре прокомментировал решение продлить запрет на выступление сборной России на ЧМ.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея продлила отстранение сборной России от международных турниров на следующий сезон.

«ИИХФ исходит из ситуации, которая есть сейчас в мире. Для нас решение ничего не значит, продолжаем работать так же, как работали. Это решение может поменяться в любой момент.

Я, как член совета ИИХФ, продолжаю делать все, что от меня зависит», – заявил специальный представитель ФХР по международным делам.