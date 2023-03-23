Буре об отстранении России: «Для нас это ничего не значит, продолжаем работать. Решение может поменяться в любой момент»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею молодежная сборная России Павел Буре КХЛ ЧМ по хоккею Спорт-Экспресс Хоккей

Павел Буре прокомментировал решение ИИХФ продлить запрет на выступление сборной России на ЧМ.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея продлила отстранение сборной России от международных турниров на следующий сезон. 

«ИИХФ исходит из ситуации, которая есть сейчас в мире. Для нас решение ничего не значит, продолжаем работать так же, как работали. Это решение может поменяться в любой момент.

Я, как член совета ИИХФ, продолжаю делать все, что от меня зависит», – заявил специальный представитель ФХР по международным делам.

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3 комментария

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Diymon
Хватит ждать и унижаться, надо слать всех лесом!
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Sever12
Над чем вы работать продолжайте, языками часть и зарплаты получать, в этом и заключается ваша работа, ждать что всё может поменяться и получаем зарплату.
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D Lee
Решение ушло кгда вы прогнулись в первый ращ-без флага
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