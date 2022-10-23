Агент Кошечкина: «Когда Василий в воротах, защитники чувствуют себя уверенно, колени не трясутся»

Агент Сергей Паремузов поделился мыслями об игре голкипера .

39-летний Кошечкин стал первым вратарем в истории , сыгравшим 90 матчей на ноль.

– В том, что Василий – серьезный спортсмен, никто не сомневается. Но он к тому же еще и уникальный спортсмен. То, сколько матчей он провел и сколько сухих, не может оставить ни одного специалиста равнодушным.

Помимо прекрасной вратарской техники у Василия есть еще одна важна черта. Он уникально умеет читать игру. На это обратил внимание еще Петр Ильич Воробьев. Кошечкин в воротах играет и старается предугадывать те или иные решения форвардов. Будем ждать от Васи новых достижений и рекордов.

– В начале сезона была критика в его адрес…

– Критика в адрес великих – обычное явление. Не забывайте, что в следующем году ему исполнится 40 лет. Он играет в топ-клубе и не на последних ролях. Потом надо помнить еще об одном качестве Василия: когда он в воротах, защитники себя чувствуют уверенно и комфортно. Как говорят у нас в хоккее, колени не трясутся.

– Кошечкин еще не сказал своего последнего слова в карьере?

– Сезон в самом разгаре. Поживем – увидим. Прогнозы дело неблагодарное, но будем болеть и сопереживать Василию и команде.

– Есть мнение, что Кошечкин не затерялся бы в . Вы согласны с этим?

– Я соглашусь. Вопрос, почему он так и не попробовал себя за океаном, лучше задать самому Василию, – сказал агент Кошечкина.