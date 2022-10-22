Юрий Новиков: «Кошечкин в НХЛ не затерялся бы. Это глыба, он достоин самого большого уважения»

охарактеризовал вратаря .

«Когда в Тольятти были сложные времена, меня пригласили туда работать. Там были проблемы с финансами, и ко мне подошла группа молодых ребят в лице Панина, Емелина и Кошечкина.

И они мне по-доброму сказали: «Тренер, мы бы с удовольствием остались в Тольятти, но из-за ситуации с деньгами вынуждены уехать».

И я ответил: «Ребята, в добрый путь! Вперед и вверх!» Это маленький штришок, но он говорит о человеческих качествах.

Об этих ребятах были очень хорошие отзывы, все они тольяттинские воспитанники. Этот момент оставил во мне теплую память на всю жизнь. Мы очень хорошо с ними расстались. Мне, кстати, удалось там создать команду, но некоторые причины не позволили нам дальше развиваться.

Только за счет преданности хоккею, характеру и трудолюбию можно пройти успешный путь. Спорт не обманешь. Позиция вратаря – тяжелейшая. Кошечкин достоин самого большого уважения.

Может быть, это замыливается, потому что «Металлург» – именитая команда, роль Кошечкина в ней отмечается не так, как должна. Но это глыба, и не только по физическим габаритам, но и по преданности с характером. Я думаю, что он бы не затерялся в , – сказал заслуженный тренер России.