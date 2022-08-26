Паскуале о переходе в «Металлург»: «Мне нравится КХЛ, решил вернуться играть в Россию. Мне здесь комфортно»

Эдди Паскуале прокомментировал свой переход в «Металлург».

– Чем вас привлекло предложение «Металлурга»?

– В команде уже были три канадских игрока, что поможет мне быстро адаптироваться. Также тренер вратарей Клемен Мохорич говорит по-английски, и мы общались с ним перед тем, как я подписал контракт. Я решил, что мне полезно будет поработать с ним.

«Металлург» – хорошая команда, в прошлом сезоне она стала второй во всей лиге, уступив только в седьмой игре финала. Сейчас я играю здесь и у меня большие ожидания от нового сезона.

– Вы говорили, что у вас еще были предложения из . Почему вы все-таки выбрали ?

– Сложно объяснить почему. Мне нравится КХЛ, это хорошая лига, и я решил вернуться играть в Россию. Мне здесь комфортно. Да, в КХЛ много перелетов, но я уже к ним привык.

– Вы перешли в команду, где есть сильный голкипер – . У вас будет конкуренция за место в воротах?

– Я вижу, как он относится к делу, как готовится к матчам, Кошечкин – настоящий профессионал. Между вратарями всегда есть конкуренция, каждый хочет играть больше. И уже тренеры будут решать, кого ставить в ворота. Команда может побеждать с каждым из нас, – сказал вратарь .