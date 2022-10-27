Егор Яковлев: «Хоккеисты мало узнаваемы. Знают одного Овечкина, если грубо говорить»

Егор Яковлев высказался касательно ведения соцсетей.

– Вы были признаны лучшим игроком прошлого сезона КХЛ по ведению соцсетей. Теперь болельщики выбрали вас на Матч Звезд. Как думаете, эти события взаимосвязаны?

– Я спокойно к этому отношусь. У меня нет людей, которые помогают вести соцсети. Нет какого-то плана, по которому я публикую посты. Не поддерживаю какой-то искусственный образ.

Веду соцсети от души и по настроению. Если нет настроения – могу и месяц ничего не выкладывать. А когда есть событие и какой-то повод, то почему бы не поделиться?

Сейчас вся молодежь сидит в соцсетях, это направление развивается. На самом деле, хоккеисты мало узнаваемы. Если грубо говорить, то знают одного Овечкина. Хотя у нас в стране множество ребят показывают очень достойный хоккей, как в России, так и за границей.

– Павел Бучневич не так давно возмущался, что все журналисты пишут только про Овечкина. Причина и правда в прессе? Или сами игроки себя недостаточно раскручивают?

– Не стоит зацикливаться на Саше. Овечкин – наша глыба! Он, безусловно, заслуживает все то внимание, которое есть вокруг него.

Что касается других ребят, то кто-то вообще не хочет шумихи вокруг себя. Кто-то закрыт, кому-то и так все хорошо, лишь бы его не трогали. Я считаю, что мы публичные люди. Хоккеисты играют для болельщиков. Не будет болельщиков – не будет ничего. Мы обязаны проводить больше различных акций и делать все, чтобы хоккей и хоккеисты были больше освещены и популярны.

– Кого сами из коллег-хоккеистов отметили бы в плане ведения соцсетей?

– На самом деле, не так много ребят этим занимаются, как хотелось бы. Прежде всего, Гриша Панин приходит на ум. От него то и дело приходит интересный хоккей. Мне нравилось, что раньше делал Андрей Алтыбармакян. С удовольствием смотрел блог. Было смешно и интересно. Пусть продолжает!

Могу еще отметить Мишу Сергачева, но активно ведет соцсети только летом, между сезонами. Панарина раньше было интересно смотреть, но теперь он с кнопочным телефоном ходит, – сказал защитник «Металлурга».