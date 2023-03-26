Ильдар Мухометов: «Организация игры «Ак Барса» и «Авангарда» на высоком уровне. Это два сильнейших клуба Восточной конференции»

Ильдар Мухометов назвал «Ак Барс» и «Авангард» сильнейшими клубами Восточной конференции .

– Вас не удивляет, что в финал Востока вышли «Ак Барс» и « »? Учитывая, что обе команды провалили первую половину чемпионата КХЛ.

– Вообще не удивляет. В обоих клубах собраны очень хорошие игроки. Трудности на старте у команд были связаны со сменой главного тренера.

Плюс у « » еще и состав прилично обновился. В Казани собрали очень хороших мастеров, им необходимо было время, чтобы притереться друг к другу. Поначалу они тянули одеяло каждый на себя.

И только потом превратились в один кулак под предводительством Зинэтулы Хайдяровича Билялетдинова. Он‑то знает, как это делать.

Не исключаю и того, что свою физическую подготовку оба клуба строили в расчете на длительную дистанцию. Поэтому в начале сезона они были не так свежи, как их соперники.

А по ходу чемпионата вышли на свой привычный уровень. На данный момент – это два сильнейших клуба Восточной конференции, поэтому они и в финале. Здесь все закономерно.

– Сильнейших по составу?

– И по составу, и по игре.

Поэтому их серия обещает стать очень интересной. В ней с обеих сторон выступят очень сильные мастера. Организация игры и там, и там на высоком уровне, – сказал бывший генеральный менеджер «Адмирала».