«Ак Барс» и «Авангард» 7-й раз сыграют в плей-офф КХЛ. Счет 3-3, омичи выиграли последние 3 серии

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Ак Барс» и «Авангард» 7-й раз сыграют в плей-офф КХЛ, омичи выиграли последние 3 серии.

Казанцы прошли «Адмирал» (4-2) во втором раунде Кубка Гагарина и сыграют в финале Восточной конференции с «Авангардом», выбившим «Металлург» (4-0). 

Эта встреча в плей-офф станет для клубов седьмой в рамках КХЛ.

На данный момент счет 3-3, причем первые три серии (2009, 2015 и 2017 годы) выиграл «Ак Барс», следующие три (2019, 2021 и 2022 годы) – «Авангард». 

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40 комментариев

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Банзай
Шансы 60 на 40 в пользу Авангарда
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Владимир Гришин
Ответ maximusdevil
И что? Ну тогда с сезона 2019 счет 0-3 в пользу Авангарда
О том и речь. У всех были замечательные серии. Сейчас либо ваша продолжится, либо наша сможет начаться. Там и поглядим.
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Габорик
Ответ Ратибор Добрынин
ты воюешь не в ту сторону
Я за объективность и за правду :)
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maximusdevil
Ответ Габорик
До сезона 2018-2019, с учётом суперлиги, так и было: 2 серии в суперлиге и 3 в КХЛ за Казанью :)
И что? Ну тогда с сезона 2019 счет 0-3 в пользу Авангарда
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Ратибор Добрынин
Ответ Габорик
С учётом суперлиги, счет по сериям 5-3 в пользу Казани. Олды помнят легендарную бойню в сезоне 2001-2002 (3-2 в серии), а также свип в финале сезона 2005-2006 (3-0 в серии).
ты воюешь не в ту сторону
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RushedExpress
Ответ Ратибор Добрынин
ЗХБ помнит тот свип, многие с того состава тоже об этом помнят. Нам ждёт интересный финал, разумеется, с нытьём омских.
если и будем ныть, то лишь о том, что прошли за 5 игр ваш балет, а не за 4
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Великий Кукурузо
с учётом этой 4😬
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maximusdevil
Ответ MaaRek
Исторически, это клиент Ак Барса, максимально удобный соперник, о чем говорили 5-0 в плей-офф. Но Хартли немного подравнял счёт в личке, но сейчас его там нет
Это когда было? Сейчас счет 5-3. И нечего больше тут придумывать.
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чайка.
Ответ Ратибор Добрынин
у Ак Барса нет буллитного золота
убил! уровень троллинга где-то на уровне фундамента, даже не плинтуса
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Олег
Ответ Большое сердце Неймара
силы бережёт. казанских много на ветке обещается. пока парня не призываем)
👍.
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Большое сердце Неймара
Ответ Олег
А и вправду где это чудо ?
силы бережёт. казанских много на ветке обещается. пока парня не призываем)
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Габорик
Ответ maximusdevil
А тут некоторые писали про 5-0 в пользу Ак Барса)
До сезона 2018-2019, с учётом суперлиги, так и было: 2 серии в суперлиге и 3 в КХЛ за Казанью :)
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Олег
Ответ Rodgeras
Тихо! Пусть до финала выспится!
А и вправду где это чудо ?
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Олег
Ответ Большое сердце Неймара
ща выпустим нашего джокера, Невский выходи!
Вот это прикольный пост 🤣🤣🤣.👋
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Габорик
С учётом суперлиги, счет по сериям 5-3 в пользу Казани. Олды помнят легендарную бойню в сезоне 2001-2002 (3-2 в серии), а также свип в финале сезона 2005-2006 (3-0 в серии).
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MaaRek
Ответ ruslan_khaibulov
авангард жутко неудобный соперник для ак барса исторически. причем может влететь всем, но вынести АК барс. как соборная Чехии по хоккею для России Илии Чехословакии для СССР всем влетали но наших обыгравали. у АК барса вернулся большой Билл, а у Авангарда ушел Хартли , поэтому казанцы могут пройти авангард сейчас
Исторически, это клиент Ак Барса, максимально удобный соперник, о чем говорили 5-0 в плей-офф. Но Хартли немного подравнял счёт в личке, но сейчас его там нет
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-3
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Ратибор Добрынин
ЗХБ помнит тот свип, многие с того состава тоже об этом помнят. Нам ждёт интересный финал, разумеется, с нытьём омских.
+3
-4
-1
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Ратибор Добрынин
Ответ чайка.
Зачем? У АБ 3 кубка, можно и подвинуться
у Ак Барса нет буллитного золота
+1
-2
-1
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ruslan_khaibulov
Ответ Максим Старовойтов
Комментарий удален модератором
авангард жутко неудобный соперник для ак барса исторически. причем может влететь всем, но вынести АК барс. как соборная Чехии по хоккею для России Илии Чехословакии для СССР всем влетали но наших обыгравали. у АК барса вернулся большой Билл, а у Авангарда ушел Хартли , поэтому казанцы могут пройти авангард сейчас
+3
-1
+2
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Rodgeras
Ответ Большое сердце Неймара
ща выпустим нашего джокера, Невский выходи!
Тихо! Пусть до финала выспится!
+1
0
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cry
Ответ Большое сердце Неймара
ща выпустим нашего джокера, Невский выходи!
"Шура, запускайте Берлагу..."
+2
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Брулин
В финале будет очень много борьбы, толчков, задержек, зацепов, возня у бортов. Настоящего хоккея навряд ли увидим. А хочется.
+2
-1
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Большое сердце Неймара
ща выпустим нашего джокера, Невский выходи!
+2
-1
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Большое сердце Неймара
Ответ maximusdevil
А тут некоторые писали про 5-0 в пользу Ак Барса)
от казанских ещё не такое услышишь
+3
-2
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АК БАРС АЛГА
Ответ cry
Комментарий удален пользователем
Только если тебя с этим вазилином хорошенько растереть чтоб долго тебя не было видно тут .
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-3
-3
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