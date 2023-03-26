«Ак Барс» и «Авангард» 7-й раз сыграют в плей-офф КХЛ. Счет 3-3, омичи выиграли последние 3 серии

« » и «Авангард» 7-й раз сыграют в плей-офф КХЛ, омичи выиграли последние 3 серии.

Казанцы прошли «Адмирал» (4-2) во втором раунде Кубка Гагарина и сыграют в финале Восточной конференции с « », выбившим «Металлург» (4-0).

Эта встреча в плей-офф станет для клубов седьмой в рамках .

На данный момент счет 3-3, причем первые три серии (2009, 2015 и 2017 годы) выиграл «Ак Барс», следующие три (2019, 2021 и 2022 годы) – «Авангард».