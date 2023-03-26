Борис Майоров: «Авангард» предпочтительнее «Ак Барса», выглядевшего зажато даже с «Адмиралом». Просто выбрасывали шайбу в 3-м периоде»
Борис Майоров высказался о фаворите пары «Ак Барс» – «Авангард».
Команды встретятся в финале Восточной конференции.
– Судя по второму раунду плей‑офф, «Авангард» выглядит предпочтительнее «Ак Барса». У омичей хорошо выстроена игра.
Думаю, что Михаил Кравец пришел к этому не сразу. В «Авангарде» все наладилось ближе к концу сезона. У омичей и состав поровнее, и отдыхают они побольше.
Хотя и у «Ак Барса» будет достаточно времени на восстановление. Конечно, явного фаворита в плей‑офф сейчас нет. Ни на Востоке, ни на Западе.
– И все же в чем конкретно «Авангард» для вас выглядит привлекательнее «Ак Барса»?
– Омичи чувствуют себя на льду более уверенно и раскрепощенно. А казанцы даже в серии с «Адмиралом» выглядели зажато, хотя их и обстоятельства к этому вынуждали.
В третьем периоде сегодняшнего матча во Владивостоке «Ак Барс» только отбивался и вообще не думал о созидательном хоккее. Просто выбрасывал шайбу из зоны.
С этой точки зрения «Авангард» выглядит лучше. Его действия более сбалансированные. Нет явного упора на атаку или оборону.
«Ястребы» всегда действуют по обстановке. Надо – отошли назад, не надо – будем атаковать», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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