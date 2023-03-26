Борис Майоров: «Авангард» предпочтительнее «Ак Барса», выглядевшего зажато даже с «Адмиралом». Просто выбрасывали шайбу в 3-м периоде»

высказался о фаворите пары «Ак Барс» – «Авангард».

Команды встретятся в финале Восточной конференции.

– Судя по второму раунду плей‑офф, «Авангард» выглядит предпочтительнее «Ак Барса». У омичей хорошо выстроена игра.

Думаю, что Михаил Кравец пришел к этому не сразу. В « » все наладилось ближе к концу сезона. У омичей и состав поровнее, и отдыхают они побольше.

Хотя и у « » будет достаточно времени на восстановление. Конечно, явного фаворита в плей‑офф сейчас нет. Ни на Востоке, ни на Западе.

– И все же в чем конкретно «Авангард» для вас выглядит привлекательнее «Ак Барса»?

– Омичи чувствуют себя на льду более уверенно и раскрепощенно. А казанцы даже в серии с «Адмиралом» выглядели зажато, хотя их и обстоятельства к этому вынуждали.

В третьем периоде сегодняшнего матча во Владивостоке «Ак Барс» только отбивался и вообще не думал о созидательном хоккее. Просто выбрасывал шайбу из зоны.

С этой точки зрения «Авангард» выглядит лучше. Его действия более сбалансированные. Нет явного упора на атаку или оборону.

«Ястребы» всегда действуют по обстановке. Надо – отошли назад, не надо – будем атаковать», – сказал двукратный олимпийский чемпион.