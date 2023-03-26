Борис Майоров: «Авангард» предпочтительнее «Ак Барса», выглядевшего зажато даже с «Адмиралом». Просто выбрасывали шайбу в 3-м периоде»

Теги Ак Барс Авангард Борис Майоров КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Матч ТВ Хоккей

Борис Майоров высказался о фаворите пары «Ак Барс» – «Авангард».

Команды встретятся в финале Восточной конференции.

– Судя по второму раунду плей‑офф, «Авангард» выглядит предпочтительнее «Ак Барса». У омичей хорошо выстроена игра.

Думаю, что Михаил Кравец пришел к этому не сразу. В «Авангарде» все наладилось ближе к концу сезона. У омичей и состав поровнее, и отдыхают они побольше.

Хотя и у «Ак Барса» будет достаточно времени на восстановление. Конечно, явного фаворита в плей‑офф сейчас нет. Ни на Востоке, ни на Западе.

– И все же в чем конкретно «Авангард» для вас выглядит привлекательнее «Ак Барса»?

– Омичи чувствуют себя на льду более уверенно и раскрепощенно. А казанцы даже в серии с «Адмиралом» выглядели зажато, хотя их и обстоятельства к этому вынуждали.

В третьем периоде сегодняшнего матча во Владивостоке «Ак Барс» только отбивался и вообще не думал о созидательном хоккее. Просто выбрасывал шайбу из зоны.

С этой точки зрения «Авангард» выглядит лучше. Его действия более сбалансированные. Нет явного упора на атаку или оборону.

«Ястребы» всегда действуют по обстановке. Надо – отошли назад, не надо – будем атаковать», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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7 комментариев

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marshal .masha
Ответ barsik94
Дед так и не понял, почему ак барс играл, как адмирал, ведя в счёт 3:1))0)
Он наверное думает Ак Барс после второго перелёта, играя вторую игру чуть больше через сутки, в 10-00 должен был выпрыгивать из штанов , чтобы непременно забить 10 шайб не меньше))
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marshal .masha
Ответ Angryslon
Если бы у Адмирала были чуть более мастеровитые нападающие, то барсики сегодня поехали бы в отпуск.
Как и Авангард, да? Который с горем пополам одну из четырёх игр выиграл у Адмирала
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vasiachudikov
85....
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Angryslon
Если бы у Адмирала были чуть более мастеровитые нападающие, то барсики сегодня поехали бы в отпуск.
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Кеша
Ак барс возрастная команда . При всей симпатии к Билялетдинову и все же нейтральности поставлю на Авангард . Буше, Найт, Ткачев нервы барсам потреплют, это факт . Но переживать буду за Ак барс .
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Игорь Климов
У Авангарда должен в этой серии себя отлично проявить Сведберг, удачи!
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barsik94
Дед так и не понял, почему ак барс играл, как адмирал, ведя в счёт 3:1))0)
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