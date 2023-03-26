Радулов – «Адмиралу»: «Пускай приезжают на первую игру с «Авангардом». Билеты всем сделаем»

Теги Ак Барс Авангард Александр Радулов КХЛ Адмирал Хоккей

Александр Радулов предложил хоккеистам «Адмирала» посетить первый матч с «Авангардом».

«Ак Барс» победил «Адмирал» в шестом матче (3:1) и выиграл серию второго раунда Кубка Гагарина со счетом 4-2.

В финале Восточной конференции казанская команда встретится с «Авангардом».

«Пускай приезжают на первую игру с Омском, посмотрят. Билеты всем сделаем бесплатно», – сказал нападающий «Ак Барса», направляясь в раздевалку.

«Ак Барс» – в финале Востока! Сказку «Адмирала» закончил бывший игрок Тамбиева

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8 комментариев

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Дима Попов
Так это он болельщикам, свистевшим в его адрес весь матч
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Сергей Дроздов
Приходите посмотреть как Казань билеты на отпуск получит!!!
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Tim58
Терпеть не могу Омск, но после таких понтов искренние пожелания казани вылететь со счётом в серии 4:0.
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aleksmen
Да он и есть дешевый понт! Время покажет Александр кто хозяин Востока!
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Домингес Казань
Ответ Брулин
Ну прошли Адмирал у которого бюджет чуть ли не в вдвое меньше, зачем такие дешёвые понты.
это не дешевые понты,по дешевым понтам вам к Тамбиеву)))а Радулов вышел в финал вот и приглашает на матч
+7
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Брулин
Ну прошли Адмирал у которого бюджет чуть ли не в вдвое меньше, зачем такие дешёвые понты.
+12
-2
+10
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heivani
Да им хоть с бонусом,не полетят; налетались за сезон горемыки))). Как байкерам,всем присвоить звание <железная задница>,столько времени в креслах самолета провели .Только респект⚓️
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Кеша
Приедут , а вы обосретесь . Вот будет хохма . Будет называться потроллил на свою задницу . Вы уж давайте без пафоса и мишуры готовьтесь к битве .
+8
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