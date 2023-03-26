Радулов – «Адмиралу»: «Пускай приезжают на первую игру с «Авангардом». Билеты всем сделаем»
Александр Радулов предложил хоккеистам «Адмирала» посетить первый матч с «Авангардом».
«Ак Барс» победил «Адмирал» в шестом матче (3:1) и выиграл серию второго раунда Кубка Гагарина со счетом 4-2.
В финале Восточной конференции казанская команда встретится с «Авангардом».
«Пускай приезжают на первую игру с Омском, посмотрят. Билеты всем сделаем бесплатно», – сказал нападающий «Ак Барса», направляясь в раздевалку.
«Ак Барс» – в финале Востока! Сказку «Адмирала» закончил бывший игрок Тамбиева
8 комментариев