Радулов – «Адмиралу»: «Пускай приезжают на первую игру с «Авангардом». Билеты всем сделаем»

предложил хоккеистам « » посетить первый матч с « ».

«Ак Барс» победил «Адмирал» в шестом матче (3:1) и выиграл серию второго раунда Кубка Гагарина со счетом 4-2.

В финале Восточной конференции казанская команда встретится с «Авангардом».

«Пускай приезжают на первую игру с Омском, посмотрят. Билеты всем сделаем бесплатно», – сказал нападающий « », направляясь в раздевалку.

«Ак Барс» – в финале Востока! Сказку «Адмирала» закончил бывший игрок Тамбиева