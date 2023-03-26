Тамбиев о будущем: «Был вовлечен в плей-офф, с агентом не говорил. Переговоры с «Адмиралом» ведутся, поживем – увидим»

сказал, что предварительные переговоры с «Адмиралом» уже идут.

Главный тренер «Адмирала» ответил на вопрос о своем будущем после поражения команды от «Ак Барса» (2-4, 1:3 в шестом матче) во втором раунде Кубка Гагарина.

Клуб из Владивостока в этом году впервые в истории выиграл серию плей-офф, выбив «Салават Юлаев» (4-2) в первом раунде.

«Я был настолько вовлечен в плей‑офф, что даже с агентом не разговаривал. Сейчас сезон закончился, буду обсуждать с агентами.

Я знаю, что предварительные переговоры с «Адмиралом» ведутся. Поживем – увидим», – сказал главный тренер « ».