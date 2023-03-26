Тамбиев о будущем: «Был вовлечен в плей-офф, с агентом не говорил. Переговоры с «Адмиралом» ведутся, поживем – увидим»

Теги КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Адмирал Матч ТВ Хоккей

Леонид Тамбиев сказал, что предварительные переговоры с «Адмиралом» уже идут. 

Главный тренер «Адмирала» ответил на вопрос о своем будущем после поражения команды от «Ак Барса» (2-4, 1:3 в шестом матче) во втором раунде Кубка Гагарина. 

Клуб из Владивостока в этом году впервые в истории выиграл серию плей-офф, выбив «Салават Юлаев» (4-2) в первом раунде. 

«Я был настолько вовлечен в плей‑офф, что даже с агентом не разговаривал. Сейчас сезон закончился, буду обсуждать с агентами.

Я знаю, что предварительные переговоры с «Адмиралом» ведутся. Поживем – увидим», – сказал главный тренер «Адмирала». 

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4 комментария

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Alexander Tsygankov
С Тамбиевым в этом сезоне в Адмирале начали прогрессировать многие игроки. Думаю если он продолжит и оставит костяк, результат будет уже как минимум не хуже!
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Rangawe
Ответ Ачиваков Марат
Он конечно много шороха навел. Но, что было - бы, если в воротах стоял не Серебряков? Да и вообще я думаю - это был его пик. Будем посмотреть, так ли это.
Так вратарь - это первый номер в отражении системы игры всей команды. В клубе с другим стилем игры Серебряков вполне вероятно бы провалился....
+3
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+3
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Ачиваков Марат
Ответ Dragon10
С Адмиралом результат уже вряд ли повторит, а если уйдёт, будет на подхвате, в ожидании возможных отставок в течение сезона. Не из за того, что плохой тренер, просто много безработных коллег в данный момент
Он конечно много шороха навел. Но, что было - бы, если в воротах стоял не Серебряков? Да и вообще я думаю - это был его пик. Будем посмотреть, так ли это.
+1
-1
0
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Dragon10
С Адмиралом результат уже вряд ли повторит, а если уйдёт, будет на подхвате, в ожидании возможных отставок в течение сезона. Не из за того, что плохой тренер, просто много безработных коллег в данный момент
0
0
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