Сосина о женском хоккее: «Было бы круто, если бы каждый клуб КХЛ взял под крыло женскую команду. Ее бюджет – зарплата одного дорогого хоккеиста»

Теги женский хоккей КХЛ Агидель Женская хоккейная лига деньги Ольга Сосина Хоккей

Ольга Сосина надеется, что большинство клубов КХЛ будет поддерживать женские команды. 

– Что бы вы изменили в российском женском хоккее, чтобы сделать его лучше?

– Хотелось бы, чтобы женские школы были во всех крупных городах. Чтобы в спортшколах был не только набор мальчиков, но и девочек. Это очень поможет развитию. Далеко не везде берут девчонок тренироваться к мальчикам. Это все очень индивидуально. Нужно как можно больше привлекать маленьких девочек.

Здорово было бы, если бы наши матчи больше показывали. И не хватает иностранных клубов. В сезоне-2022/23 в китайской команде только одно канадское звено, а вот в прошлом году с ними было гораздо интереснее играть. Круто было бы увидеть в лиге европейские команды. К сожалению, сейчас это невозможно.  Если бы команда из Казахстана заявилась, было бы здорово. 

– В идеале если бы у большинства клубов КХЛ были женские команды?

– Это да. Было бы очень круто, если бы каждый клуб под свое крыло взял женскую команду. В принципе для клубов это не такие большие расходы. Бюджет женской команды – зарплата одного дорогого хоккеиста, – сказала форвард «Агидели» и женской сборной России. 

Уфимский клуб начал финальную серию ЖХЛ с победы над «Динамо-Невой» (4:0). Сосина набрала 2 (1+1) очка. 

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24 комментария

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Filimon4ik
Ответ Алекс Я
Причём здесь любители?речь о проф.клубах.
А причем тут женские клубы?
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Алекс Я
Ответ Евгений Исаев
1 медаль в 10 лет... Профессионализм прёт!))))
Ты прикидываешься или действительно такой?
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Brothers Ruutu
Ответ Алекс Я
3 бронзы на ЧИ это ли не подтверждения сильной сборной?
Канада- 12 золотых,8 серебр.,1бр., США- 9сер.,12 бр.,Финляндия- 1сер.,13бр. Вот подтверждение сильных сборных.
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Олег
Ответ Евгений Исаев
Не только твАё, но и мАё)))
Я уверен что мы с тобой не одни
такие.
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dimitrii36
Ответ Евгений Исаев
И многие хоккеисты - прицепом держат женщин (жён, любовниц, подруг).
ну в наше то время многие барышни держат прицепом мужчин, мир вывернут наизнанку
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Евгений Исаев
Ответ goshforever
И так уже многие клубы держат прицепом по женской команде.
И многие хоккеисты - прицепом держат женщин (жён, любовниц, подруг).
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dimitrii36
муж и жена - одна сатана
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Евгений Исаев
Ответ Олег
Маё глубокое убеждения, что Хоккей это Мужской вид спорта.
Не только твАё, но и мАё)))
+1
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goshforever
И так уже многие клубы держат прицепом по женской команде.
0
0
0
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Евгений Исаев
Ответ Алекс Я
3 бронзы на ЧИ это ли не подтверждения сильной сборной?
1 медаль в 10 лет... Профессионализм прёт!))))
0
0
0
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Олег
Маё глубокое убеждения, что Хоккей это
Мужской вид спорта.
+1
-2
-1
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Евгений Исаев
И "тимбилдинг" в сауне с подшефными, в целях обмена опытом)))
0
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Ходор
Можно еще каждому футболисту по пенсионеру прицепить?
+2
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Алекс Я
Ответ Brothers Ruutu
В числе сильнейших в мире? За 30 лет существования сборной -три бронзы ЧМ и ноль медалей ОИ.
3 бронзы на ЧИ это ли не подтверждения сильной сборной?
0
0
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aarau
Ответ The next One
А зачем это клубам КХЛ денег на этом не заработать интерес к ЖХЛ нулевой и спортивной составляющей тоже мало уровень у вас ниже чем у Юношей.
можно подумать, что клубы кхл зарабатывают )
+2
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Olavi Ranta
Ответ Алексей Иванов
Кому это нужно? Нулевая посещаемость. Если бизнес даст денег то, ок, почему всё тянут с государства.
А бизнесу это зачем, в принципе, быть может нужно при нулевом интересе?)
+1
0
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Brothers Ruutu
Ответ Алекс Я
Тем не менее у нас есть женский хоккей,и сборная в числе сильнейших в мире.
В числе сильнейших в мире? За 30 лет существования сборной -три бронзы ЧМ и ноль медалей ОИ.
+4
0
+4
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Алекс Я
Ответ The next One
А зачем это клубам КХЛ денег на этом не заработать интерес к ЖХЛ нулевой и спортивной составляющей тоже мало уровень у вас ниже чем у Юношей.
Меньше надо думать о деньгах
+1
-1
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Алекс Я
Ответ Jarome
Возможность для любой девушки заняться хоккеем околонулевая, так как это не развито у нас от слова совсем. Откуда игроки будут приходить под крыло команды, если одно дело ты можешь в своей школе заняться хоккеем, другое, когда нужно ездить в ХК укуево, или вообще нет вариантов. Начинать надо не с этого.
Тем не менее у нас есть женский хоккей,и сборная в числе сильнейших в мире.
0
0
0
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Алекс Я
Ответ FinishedBreakfast
я вот играю в футбол в своё удовольствие, плачу сам за аренду зала, форму покупаю. Но как было бы круто, если бы каждый футбольный клуб страны взял себе под крыло всех любителей. Что им стоит то? Дайте деняк! Дайте зарплату!
Причём здесь любители?речь о проф.клубах.
+1
-5
-4
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Алексей Иванов
Кому это нужно? Нулевая посещаемость. Если бизнес даст денег то, ок, почему всё тянут с государства.
+2
-1
+1
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The next One
А зачем это клубам КХЛ денег на этом не заработать интерес к ЖХЛ нулевой и спортивной составляющей тоже мало уровень у вас ниже чем у Юношей.
+10
-1
+9
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Jarome
Возможность для любой девушки заняться хоккеем околонулевая, так как это не развито у нас от слова совсем. Откуда игроки будут приходить под крыло команды, если одно дело ты можешь в своей школе заняться хоккеем, другое, когда нужно ездить в ХК укуево, или вообще нет вариантов. Начинать надо не с этого.
0
0
0
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FinishedBreakfast
я вот играю в футбол в своё удовольствие, плачу сам за аренду зала, форму покупаю. Но как было бы круто, если бы каждый футбольный клуб страны взял себе под крыло всех любителей. Что им стоит то? Дайте деняк! Дайте зарплату!
+22
-2
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