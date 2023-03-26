Сосина о женском хоккее: «Было бы круто, если бы каждый клуб КХЛ взял под крыло женскую команду. Ее бюджет – зарплата одного дорогого хоккеиста»

надеется, что большинство клубов будет поддерживать женские команды.

– Что бы вы изменили в российском женском хоккее, чтобы сделать его лучше?

– Хотелось бы, чтобы женские школы были во всех крупных городах. Чтобы в спортшколах был не только набор мальчиков, но и девочек. Это очень поможет развитию. Далеко не везде берут девчонок тренироваться к мальчикам. Это все очень индивидуально. Нужно как можно больше привлекать маленьких девочек.

Здорово было бы, если бы наши матчи больше показывали. И не хватает иностранных клубов. В сезоне-2022/23 в китайской команде только одно канадское звено, а вот в прошлом году с ними было гораздо интереснее играть. Круто было бы увидеть в лиге европейские команды. К сожалению, сейчас это невозможно. Если бы команда из Казахстана заявилась, было бы здорово.

– В идеале если бы у большинства клубов КХЛ были женские команды?

– Это да. Было бы очень круто, если бы каждый клуб под свое крыло взял женскую команду. В принципе для клубов это не такие большие расходы. Бюджет женской команды – зарплата одного дорогого хоккеиста, – сказала форвард « » и женской сборной России.

Уфимский клуб начал финальную серию ЖХЛ с победы над «Динамо-Невой» (4:0). Сосина набрала 2 (1+1) очка.