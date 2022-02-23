Хоккеистка Маркова согласна с Рапино насчет зарплат мужчин и женщин: «Слишком огромная разница. Это ненормально. Должно что-то измениться»

Илона Маркова высказалась о разнице между мужскими и женскими зарплатами в хоккее.

– Полтора года назад вы говорили, что средняя зарплата в ЖХЛ – 60 тысяч рублей. Сейчас ситуация изменилась?

– Думаю, что сейчас этот показатель поднялся до 80 тысяч. Но это именно показатель в лидирующих клубах. Мне вполне хватает.

– Какое у вас отношение к такой огромной разнице между мужскими и женскими зарплатами в хоккее? Знаменитая американская футболистка Меган Рапино пару лет назад заявляла, что женщинам должны платить столько же, сколько и мужчинам в спорте. Согласны?

– Думаю, что да. Если глобально рассуждать. Понятно, что есть спонсоры, разница в уровне популярности. Но слишком огромная разница. Я считаю, что это вообще ненормально.

Должно что-то измениться в любом случае, – сказала хоккеистка «Агидели» в интервью блогу редакции «Бизнес Online».

Отметим, что вчера стало известно, что Федерация футбола США обеспечит равную ставку заработной платы для женских и мужских национальных команд США, а также выплатит футболисткам 24 миллиона долларов.

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