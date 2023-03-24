Барановская об Овечкине и церемонии в его честь: «Российский спорт, как и русскую культуру, не отменишь. В НХЛ это понимают, видимо. Потому и трон возвели»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Горди Хоу Юлия Барановская Политика Хоккей

Юлия Барановская высказалась об отношении НХЛ и «Вашингтона» к Александру Овечкину.

«Американский хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталс» установил трон из 802 шайб для капитана команды Александра Овечкина.

Именно столько ему пришлось забить, чтобы обойти канадца Горди Хоу. Сейчас россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю, уступая лишь легендарному Уэйну Гретцки с 894 точными попаданиями.

Учитывая, что на покой наш Овечкин пока не собирается, ему по силам обойти величайшего хоккеиста американского континента.

Что сказать, горжусь нашим соотечественником. Российский спорт, как и русскую культуру, не отменишь. В НХЛ это, видимо, понимают. Потому и трон возвели», – написала телеведущая и бывшая жена футболиста Андрея Аршавина в своем телеграм-канале. 

Овечкину устроили шикарную церемонию в Вашингтоне: куча подарков, трон из шайб. А он забил гол №820 и побил рекорд Гретцки

6 комментариев

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Алексей Зуев
Ответ Сергей Орлов
Просто там всем наплевать откуда ты, США - страна иммигрантов.
Да не, просто это - бизнес )))
0
0
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avcgloronalduMU
значит есть?
так американцы рады за американца может
+2
0
+2
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antineutrino
Ответ Антон Якимцев
Случайно это как? Шёл по пляжу на выезде по пляжу Майами и паспорт нашёл?)
"мамой клянусь, так и было, сам офигел!"
+2
0
+2
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Антон Якимцев
Ответ avcgloronalduMU
у ови гражданство США нет случайно?))
Случайно это как?
Шёл по пляжу на выезде по пляжу Майами и паспорт нашёл?)
+3
-1
+2
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avcgloronalduMU
у ови гражданство США нет случайно?))
+3
0
+3
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Сергей Орлов
Просто там всем наплевать откуда ты, США - страна иммигрантов.
+10
0
+10
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