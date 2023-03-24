Барановская об Овечкине и церемонии в его честь: «Российский спорт, как и русскую культуру, не отменишь. В НХЛ это понимают, видимо. Потому и трон возвели»

Юлия Барановская высказалась об отношении НХЛ и «Вашингтона» к Александру Овечкину.

«Американский хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталс» установил трон из 802 шайб для капитана команды .

Именно столько ему пришлось забить, чтобы обойти канадца . Сейчас россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю, уступая лишь легендарному Уэйну Гретцки с 894 точными попаданиями.

Учитывая, что на покой наш Овечкин пока не собирается, ему по силам обойти величайшего хоккеиста американского континента.

Что сказать, горжусь нашим соотечественником. Российский спорт, как и русскую культуру, не отменишь. В НХЛ это, видимо, понимают. Потому и трон возвели», – написала телеведущая и бывшая жена футболиста Андрея Аршавина в своем телеграм-канале.

Овечкину устроили шикарную церемонию в Вашингтоне: куча подарков, трон из шайб. А он забил гол №820 и побил рекорд Гретцки