Барановская об Овечкине и церемонии в его честь: «Российский спорт, как и русскую культуру, не отменишь. В НХЛ это понимают, видимо. Потому и трон возвели»
Юлия Барановская высказалась об отношении НХЛ и «Вашингтона» к Александру Овечкину.
«Американский хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталс» установил трон из 802 шайб для капитана команды Александра Овечкина.
Именно столько ему пришлось забить, чтобы обойти канадца Горди Хоу. Сейчас россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю, уступая лишь легендарному Уэйну Гретцки с 894 точными попаданиями.
Учитывая, что на покой наш Овечкин пока не собирается, ему по силам обойти величайшего хоккеиста американского континента.
Что сказать, горжусь нашим соотечественником. Российский спорт, как и русскую культуру, не отменишь. В НХЛ это, видимо, понимают. Потому и трон возвели», – написала телеведущая и бывшая жена футболиста Андрея Аршавина в своем телеграм-канале.
Овечкину устроили шикарную церемонию в Вашингтоне: куча подарков, трон из шайб. А он забил гол №820 и побил рекорд Гретцки
так американцы рады за американца может
Шёл по пляжу на выезде по пляжу Майами и паспорт нашёл?)