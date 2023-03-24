Овечкин о церемонии в его честь: «Спасибо моей семье, болельщикам и всем тем, кто в меня верит и дает силы творить историю!»

поблагодарил фанатов за поздравления с выходом на 2-е место по голам в НХЛ.

22 марта в Вашингтоне прошла церемония в честь форварда «Кэпиталс». Матч с «Коламбусом» (6:7 ОТ) был посвящен выходу россиянина на 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Напомним, 23 декабря 2022 года Овечкин сделал дубль в матче с «Виннипегом», забив 801-й и 802-й голы в НХЛ и обогнав (801) в списке снайперов.

На данный момент на счету нападающего «Кэпиталс» уже 821 шайба в лиге. Впереди только Уэйн Гретцки – 894 гола.

«Спасибо вам, фанаты, за поздравления с тем, что я обошел легенду Горди Хоу. Спасибо семье Хоу за поддержку! Это очень много значит для всех нас, так что большое спасибо. Я был так счастлив, что сделал этот следующий шаг, и моя жена, мои парни, моя семья и так много друзей были там, чтобы стать частью этого момента в моей карьере.

Я был очень рад забивать эти знаменательные голы на домашнем льду на глазах у наших болельщиков! Огромное спасибо всем моим товарищам по команде, тренерам и персоналу. Я бы никогда не попал сюда без вас всех! Спасибо организации «Кэпиталс» за такую прекрасную церемонию! Люблю вас всех!» – написал Овечкин на английском языке.

«Я хочу поблагодарить всех за поздравления! Это был невероятный день, который запомнится на всю жизнь! Спасибо моей семье, родителям, друзьям, болельщикам и всем тем, кто в меня верит и дает силы творить историю!

Отдельное спасибо моей команде, тренерам и всей организации «Вашингтон Кэпиталс», без вас я бы не дошел до такой вершины!» – добавил капитан «Вашингтона» на русском.

Овечкину устроили шикарную церемонию в Вашингтоне: куча подарков, трон из шайб. А он забил гол №820 и побил рекорд Гретцки

Что подарили Овечкину в честь 800 голов в НХЛ: кристалл Tiffany с ручной гравировкой, жетон 14 карат и клюшку СССР