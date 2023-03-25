Сергей Федоров: «Как говорил мой учитель Боумэн: «С собой свою коробку не возьмешь». На выезде тоже надо выигрывать, будем решительнее»

Теги ЦСКА Локомотив Сергей Федоров Скотти Боумэн КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Сергей Федоров после поражения от «Локомотива» (0:1, 3-2) процитировал Скотти Боумэна.

«После двух периодов давление скапливалось на площадке. Игра шла до гола. К сожалению, не мы забили, а нам забили.

Те моменты, которые мы создали, – они качественные. И большинство было. Не вижу больших проблем по нашей игре. Очень хотели сегодня выиграть, играли правильно.

Хороший матч, с нашей точки зрения, по горячим следам. Парни молодцы, делали правильные вещи, но и соперник не дремал. Это плей-офф, отличная пора для решительных действий.

В следующей встрече будем более решительно действовать, нас ничто не держит. Как мой наставник, учитель, да и вообще классный человек говорил: «С собой свою коробку и свой дворец не возьмешь». Поэтому на выезде тоже надо выигрывать. Это сказал Скотти Боумэн.

Речь не обо мне, «Детройте» или Скотти. Да, это рутина, работа. Сегодня это эмоции, завтра уже прошедший вариант. Здесь тренерский штаб включается в работу и готовит команду к следующему шагу», – сказал главный тренер ЦСКА.

Шестой матч серии состоится 27 марта во Ярославле.

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3 комментария

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Anita_Goferdump
Ответ Николай Столяров
У Федорова похоже с нервами то не в порядке каждый раз когда дает интервью после матча начинает чесать лицо то ли блохи, то ли комары искусали
это называется стрес и пот. ты кртоме как шашками в какой спорт занимался? федоров на скамейке навено не меньше калорий теряет чем сами хоккеисты.
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Николай Столяров
У Федорова похоже с нервами то не в порядке каждый раз когда дает интервью после матча начинает чесать лицо то ли блохи, то ли комары искусали
+1
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*BG*
Более решительно нужно было дома действовать, при поддержке своих болельщиков. Может тогда и не пришлось бы в Ярославль ехать.
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