Сергей Федоров: «Как говорил мой учитель Боумэн: «С собой свою коробку не возьмешь». На выезде тоже надо выигрывать, будем решительнее»

после поражения от « » (0:1, 3-2) процитировал .

«После двух периодов давление скапливалось на площадке. Игра шла до гола. К сожалению, не мы забили, а нам забили.

Те моменты, которые мы создали, – они качественные. И большинство было. Не вижу больших проблем по нашей игре. Очень хотели сегодня выиграть, играли правильно.

Хороший матч, с нашей точки зрения, по горячим следам. Парни молодцы, делали правильные вещи, но и соперник не дремал. Это плей-офф, отличная пора для решительных действий.

В следующей встрече будем более решительно действовать, нас ничто не держит. Как мой наставник, учитель, да и вообще классный человек говорил: «С собой свою коробку и свой дворец не возьмешь». Поэтому на выезде тоже надо выигрывать. Это сказал Скотти Боумэн.

Речь не обо мне, «Детройте» или Скотти. Да, это рутина, работа. Сегодня это эмоции, завтра уже прошедший вариант. Здесь тренерский штаб включается в работу и готовит команду к следующему шагу», – сказал главный тренер .

Шестой матч серии состоится 27 марта во Ярославле.