Провольнев про 0:1 от «Локомотива»: «Не сказал бы, что академично сыграли. Постарались идти вперед, поспокойнее в обороне играть, без ошибок»

заявил, что ЦСКА сделает выводы после поражения от « » (0:1).

Клуб из Ярославля одержал победу в пятом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина, сократив отставание в серии – 2-3.

– Играли сегодня как обычно, пытались сыграть поактивнее, обидный гол пропустили в меньшинстве. Ничего, сделаем выводы и будем двигаться дальше.

– Сложилось впечатление, что у ЦСКА был шанс на ошибку, поэтому не было рвения сегодня, частенько академичная была игра.

– Да я бы не сказал, что академично сыграли, постарались идти вперед, более активно в атаке сыграть, поспокойнее в обороне, без ошибок. Но, к сожалению, пропустили.

– В меньшинстве нехарактерный гол пропустили. Была ли недоработка?

– Я бы не сказал, что недоработка, я думаю, что она удачно отскочила на крюк игрока «Локомотива», он бросил и попал.

– Вы выходите часто в большинстве. Сегодня не складывалась реализация лишнего.

– Большинство – важный компонент, к сожалению, сегодня не забили, но и не очень много большинства сегодня было.

– Можно ли сказать, что после эпизода в концовке, когда было столкновение с Исаевым, команду захлестнули эмоции? И это привело к пропущенный шайбе?

– Я думаю, там случайно Даррен клюшкой сунул, наступили на клюшку и удаление. Не сказал бы, что была грубая ошибка, – сказал защитник .