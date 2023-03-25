Владислав Третьяк: «Россия – спортивная держава. В Сочи были самые лучше организованные Игры на Земле»
Владислав Третьяк считает Россию спортивной державой.
Глава ФХР выступил на открытии Года корпоративного спорта в Ульяновской области.
«Дорогие друзья, я хотел бы от комитета по спорту Государственной думы поприветствовать вас. Хорошего начала очень важного для всей нашей страны [Года] корпоративного спорта.
Вы знаете, что Россия – это спортивная держава. Мы проводим очень много соревнований, чемпионатов мира по фигурному катанию, по хоккею и по многим видам спорта.
Универсиады в Казани, в Красноярске, Олимпийские игры в Сочи. Кстати, Дмитрию Николаевичу [Чернышенко] надо большое спасибо сказать – мы их провели на самом высоком уровне, а он был одним из руководителей, который организовал это потрясающее...
Я был на восьми Олимпиадах. В Сочи были самые лучше организованные Игры, которые вообще проходили на Земле», – заявил президент ФХР и депутат Государственной думы.
Вице-премьер Чернышенко: «Нам нужны такие ролевые модели, как великий Третьяк, чтобы дети шли заниматься в секции»
Стала эпохальным событием в истории всех Олимпиад ))
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А что со сборными? В каком виде спорта мы стабильно в лидерах? Лыжи, теннис. Больше сходу ничего на ум не приходит