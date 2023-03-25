Владислав Третьяк: «Россия – спортивная держава. В Сочи были самые лучше организованные Игры на Земле»

Теги ФХР Владислав Третьяк Сочи-2014 Дмитрий Чернышенко Государственная дума КХЛ олимпийский хоккейный турнир Политика Хоккей

Владислав Третьяк считает Россию спортивной державой.

Глава ФХР выступил на открытии Года корпоративного спорта в Ульяновской области.

«Дорогие друзья, я хотел бы от комитета по спорту Государственной думы поприветствовать вас. Хорошего начала очень важного для всей нашей страны [Года] корпоративного спорта. 

Вы знаете, что Россия – это спортивная держава. Мы проводим очень много соревнований, чемпионатов мира по фигурному катанию, по хоккею и по многим видам спорта.

Универсиады в Казани, в Красноярске, Олимпийские игры в Сочи. Кстати, Дмитрию Николаевичу [Чернышенко] надо большое спасибо сказать – мы их провели на самом высоком уровне, а он был одним из руководителей, который организовал это потрясающее...

Я был на восьми Олимпиадах. В Сочи были самые лучше организованные Игры, которые вообще проходили на Земле», – заявил президент ФХР и депутат Государственной думы.

Вице-премьер Чернышенко: «Нам нужны такие ролевые модели, как великий Третьяк, чтобы дети шли заниматься в секции»

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20 комментариев

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Федя Букин
И чо там с наследием Сочи? Стадионы не простаивают?🤔
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estoico
Тема катков не раскрыта
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kutavlik
Самые организованные по допингу!!!! Да, так ни одна страна в мире не смогла организовать допинг для своих спортсменов!!!!
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Data Architector
Третьяк потребовал от Международного бюро мер и весов поместить к ним олимпиаду в Сочи как эталон олимпиады (хотя бы зимней)...
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Никому_никабельный
Скоро и вспомнить будет нечего
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Mukunku 64
Организация вскрытия и подмены пробирок с мочой
Стала эпохальным событием в истории всех Олимпиад ))
Аналоговнет!>>
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Bartez1986
Ну хоть узнал где Ульяновск, от которого уже стопицот лет в госдуру избирается
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nikitachu
Ответ bolshovandrey
Спортивная держава - это когда спорт развивается во всех регионах, когда во многих видах спорта сборные на ведущих ролях. А у нас что? Живу в Вологде. В радиусе 300 метров от дома ни одной площадки для занятий спортом. Даже у школы нет. А что со сборными? В каком виде спорта мы стабильно в лидерах? Лыжи, теннис. Больше сходу ничего на ум не приходит
Фигурное катание, спортивная/художественная гимнастика, волейбол, фехтование, пляжный/мини-футбол…
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Сергей Орлов
Чушь.
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Alexandr Tarakanoff
Чиновник, в моем понимании, должен козырять не прошлыми достижениями, а тем, что происходит сейчас. Чем сегодня может похвастать г-н Третьяк?
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fregat96
Самые лучше, супер, наиофигеннейше, мощно, высококлассно, наипрофессионально организованные игры с бессрочно отбираемыми медальками...на Земле.
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Россия будет свободной
в гостях у наперсточников
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Олег Кузнецов
Владик, на спортсе поздравления от думы-это оскорбление...И как насчет допинга в Сочи? Уже много лет отмыться не можем.
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bolshovandrey
Спортивная держава - это когда спорт развивается во всех регионах, когда во многих видах спорта сборные на ведущих ролях. А у нас что? Живу в Вологде. В радиусе 300 метров от дома ни одной площадки для занятий спортом. Даже у школы нет.
А что со сборными? В каком виде спорта мы стабильно в лидерах? Лыжи, теннис. Больше сходу ничего на ум не приходит
+2
0
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Data Architector
Всяк кулик свое болото хвалит... Вот если бы это подтвердил товарищ Си несколько дней назад, тогда - да...
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Евгений Соболев
После этого хоккейные коробки стали расти как грибы! .. Добавил Третьяк..)
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Bashibuzuck
Ответ United
Не только на Земле, но и в галактике
Во Вселенной😁
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United
Не только на Земле, но и в галактике
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Ебздрогыч
Все так, Родченков и Нагорных подтвердят
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Макс Смирнов
Когда же ты уже на пенсию уйдешь балабол
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