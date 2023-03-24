Вице-премьер Чернышенко: «Нам нужны такие ролевые модели, как великий Третьяк, чтобы дети шли заниматься в секции»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко высказался о ролевых моделях для юных спортсменов.

Чернышенко торжественно открыл Год корпоративного спорта в Ульяновской области.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить количество граждан, активно занимающихся спортом, до 70%. Чернышенко отметил, что Ульяновская область достойно движется к этому результату.

«Вы опережаете средний уровень по стране, уверенно идете вперед, по обеспеченности спортивной инфраструктурой находитесь в топе субъектов страны.

Есть все предпосылки, чтобы федеральный проект «Спорт – норма жизни» в Ульяновской области реализовывался на полную катушку.

Показатель, по которому будут оценивать, насколько эффективно мы поработаем, состоит из многих компонентов. Есть и детский спорт, и спорт высших достижений. Нам нужны ролевые модели – такие, как великий , чтобы дети шли заниматься в секции.

Большой вклад внесет и корпоративный спорт. 450 предприятий региона вовлекли более 220 тысяч участников. Эти цифры будут расти при эффективной работе губернатора», – сказал Чернышенко.