Вице-премьер Чернышенко: «Нам нужны такие ролевые модели, как великий Третьяк, чтобы дети шли заниматься в секции»

Теги ФХР Владислав Третьяк Владимир Путин Дмитрий Чернышенко любительский хоккей Политика детский хоккей Хоккей

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко высказался о ролевых моделях для юных спортсменов.

Чернышенко торжественно открыл Год корпоративного спорта в Ульяновской области.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить количество граждан, активно занимающихся спортом, до 70%. Чернышенко отметил, что Ульяновская область достойно движется к этому результату.

«Вы опережаете средний уровень по стране, уверенно идете вперед, по обеспеченности спортивной инфраструктурой находитесь в топе субъектов страны.

Есть все предпосылки, чтобы федеральный проект «Спорт – норма жизни» в Ульяновской области реализовывался на полную катушку.

Показатель, по которому будут оценивать, насколько эффективно мы поработаем, состоит из многих компонентов. Есть и детский спорт, и спорт высших достижений. Нам нужны ролевые модели – такие, как великий Третьяк, чтобы дети шли заниматься в секции.

Большой вклад внесет и корпоративный спорт. 450 предприятий региона вовлекли более 220 тысяч участников. Эти цифры будут расти при эффективной работе губернатора», – сказал Чернышенко.

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11 комментариев

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Серый
Не надо, пожалуйста, больше Третьяков
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VV Vvvv
Думаю ,что кроме примеров неплохо сделать секции спортивные для детей бесплатными и доступными.Прежде всего это как раз хоккея и футбола касается! 90 % спортсменов высших достижений всегда были выходцами из бедных и малообеспеченных семей. А сейчас им многое недоступно,в силу того ,что в футболе или хоккее сецчас уже на уровне детских секций( прежде всего хоккей и футбол) идут поборы и суммы неподъемные для малообеспеченных родителей.
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Melnikov1968
А кто хочет быть похожим на Чернышенко? Чисто внешне:)
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Сычёв Олег
Я занимаюсь спортом!! сидя у телевизора!!
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zzz xxx
Да кто этого третьяка знает. Про него и взрослые люди бы забыли, если бы он к гос.кормушке не присосался, а дети вообще про него не знают
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Кеша
А как же открытие Ротенберг ? Ему какая роль в ролевой модели ?
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Иван Стрелков
Никогда не знал, что Третьяк - ролевая модель. Я думал, он хоккейный вратарь в прошлом и чиновник в настоящем.
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цэсемьэр
для наших детей ролевая модель - Василевский, Овечкин и Кучеров, а не заскорузлый функционер, передавший все свои принципы во имя тёплого местечка.
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Валентина Николаевна
Но пока у вас лучше получаются ролевые игры
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Ебздрогыч
Президент РФ Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить количество граждан, активно занимающихся спортом, до 70%.

Те граждане, которые не будут активно заниматься спортом, будут привлечены к административной и уголовной ответственности
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Ебздрогыч
Нам нужны такие ролевые модели, как великий Третьяк, чтобы дети шли и строили КАТКИ!
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