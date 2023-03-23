Третьяк, Ксения Бородина и Роза Сябитова примут участие в мотивационном «Форуме Успеха» на петербургской «Сибур Арене»
Президент ФХР Владислав Третьяк примет участие в мотивационном «Форуме Успеха».
Мотивационный марафон пройдет с 3 по 4 июня на петербургской «Сибур Арене».
В мероприятии также примут участие Михаил Лабковский, Ксения Бородина, Роза Сябитова, Лина Дианова, Радислав Гандапас и Наталия Долина.
Сообщается, что оно направлено на выявление и поддержку молодых талантов во всех регионах России.
Участники форума смогут принять участие в семинарах и тренингах, а также напрямую пообщаться со спикерами.
2 комментария