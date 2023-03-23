Третьяк, Ксения Бородина и Роза Сябитова примут участие в мотивационном «Форуме Успеха» на петербургской «Сибур Арене»

Теги ФХР светская хроника Владислав Третьяк Хоккей

Президент ФХР Владислав Третьяк примет участие в мотивационном «Форуме Успеха».

Мотивационный марафон пройдет с 3 по 4 июня на петербургской «Сибур Арене».

В мероприятии также примут участие Михаил Лабковский, Ксения Бородина, Роза Сябитова, Лина Дианова, Радислав Гандапас и Наталия Долина.

Сообщается, что оно направлено на выявление и поддержку молодых талантов во всех регионах России.

Участники форума смогут принять участие в семинарах и тренингах, а также напрямую пообщаться со спикерами.

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2 комментария

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Ебздрогыч
Более спортивной новости мы сегодня уже не увидим
+1
0
+1
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melmi
Заодно и поженят кого-нибудь
+2
0
+2
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