Третьяк, Ксения Бородина и Роза Сябитова примут участие в мотивационном «Форуме Успеха» на петербургской «Сибур Арене»

Президент ФХР Владислав Третьяк примет участие в мотивационном «Форуме Успеха».

Мотивационный марафон пройдет с 3 по 4 июня на петербургской «Сибур Арене».

В мероприятии также примут участие Михаил Лабковский, Ксения Бородина, Роза Сябитова, Лина Дианова, Радислав Гандапас и Наталия Долина.

Сообщается, что оно направлено на выявление и поддержку молодых талантов во всех регионах России.

Участники форума смогут принять участие в семинарах и тренингах, а также напрямую пообщаться со спикерами.