Губернатор Приморья о 2:1 с «Ак Барсом»: «Долгожданная победа. Достойно. Ждем наших ребят во Владивостоке. Молодцы»

Губернатор Приморского края высказался о победе « » над « ».

Клуб из Владивостока обыграл казанцев (2:1, 2-3) в пятом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина.

«Победа, победа, победа! Долгожданная победа. Молодцы, ребята. На нервах, до последней секунды, прям все на волоске.

Достойно. Ждем наших ребят во Владивостоке. Ждем. Молодцы», – сказал Олег Кожемяко.

3 минуты из лучшей серии второго раунда: «Адмирал» забил две и почти полчаса стоял насмерть