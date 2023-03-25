Губернатор Приморья о 2:1 с «Ак Барсом»: «Долгожданная победа. Достойно. Ждем наших ребят во Владивостоке. Молодцы»

Теги Ак Барс КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Политика Хоккей

Губернатор Приморского края высказался о победе «Адмирала» над «Ак Барсом».

Клуб из Владивостока обыграл казанцев (2:1, 2-3) в пятом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина. 

«Победа, победа, победа! Долгожданная победа. Молодцы, ребята. На нервах, до последней секунды, прям все на волоске.

Достойно. Ждем наших ребят во Владивостоке. Ждем. Молодцы», – сказал Олег Кожемяко.

3 минуты из лучшей серии второго раунда: «Адмирал» забил две и почти полчаса стоял насмерть

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Альфред Салахов
Кипер отличный, а хоккей от них говно. Сборная НАТО)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фёдоров
Ответ Альфред Салахов
Опять говно хоккей от адмирала смотреть, чудо ты глупое
Но приносит результат. Кипер у Владика огонь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Альфред Салахов
Опять говно хоккей от адмирала смотреть, чудо ты глупое
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий