Защитник «Ак Барса» Евсеев об 1:2 с «Адмиралом»: «Фарт был не на нашей стороне. Во Владивостоке надо выигрывать – без сомнений»

считает, что « » не хватило фарта в пятом матче серии с « ».

Казанцы уступили (1:2), но продолжают лидировать в серии второго раунда Кубка Гагарина (3-2).

– В чем причина двух пропущенных серийных голов?

– Нечего сказать, если честно. Бились и старались, ловили шайбы на себя. Фарт был не на нашей стороне: в пустые могли забивать, но не получалось и прочее.

– В конце был убойный момент у Радулова, чтобы перевести встречу в овертайм. Не обидно?

– Уже нечего говорить. Что есть, то есть. Нужно готовиться к следующей игре.

– Разочарованы?

– Даже не могу сказать.

– Какие ожидания от встречи во Владивостоке?

– Надо выигрывать – это без сомнений. Тренеры подскажут, как действовать и что поменять. Разберем эту игру, будем выходить и биться, – сказал защитник «Ак Барса».