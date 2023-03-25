Защитник «Ак Барса» Евсеев об 1:2 с «Адмиралом»: «Фарт был не на нашей стороне. Во Владивостоке надо выигрывать – без сомнений»
Никита Евсеев считает, что «Ак Барсу» не хватило фарта в пятом матче серии с «Адмиралом».
Казанцы уступили (1:2), но продолжают лидировать в серии второго раунда Кубка Гагарина (3-2).
– В чем причина двух пропущенных серийных голов?
– Нечего сказать, если честно. Бились и старались, ловили шайбы на себя. Фарт был не на нашей стороне: в пустые могли забивать, но не получалось и прочее.
– В конце был убойный момент у Радулова, чтобы перевести встречу в овертайм. Не обидно?
– Уже нечего говорить. Что есть, то есть. Нужно готовиться к следующей игре.
– Разочарованы?
– Даже не могу сказать.
– Какие ожидания от встречи во Владивостоке?
– Надо выигрывать – это без сомнений. Тренеры подскажут, как действовать и что поменять. Разберем эту игру, будем выходить и биться, – сказал защитник «Ак Барса».
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