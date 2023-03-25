Берлев о 2:1 с «Ак Барсом»: «Гутик – красавец, Чебыкин – красавчик, Серебряков – красава. Мы никуда не пропадали, чтобы возвращаться в серию»

Антон Берлев считает, что «Адмирал» не вернулся в серию с « », а никуда не уходил.

Клуб из Владивостока выиграл 5-й матч серии второго раунда в Казани (2:1, 2-3).

– Все понимают, что цена ошибки высока. Первый период, может быть, осторожничали обе команды. Потом уже мы две забили.

– Команда получила импульс после удаления Воронкова?

– Да, давили. Удаление помогло перевести игру в чужую зону. Это то, что нужно было с такой командой, как «Ак Барс». Нужно цепляться за каждый такой малейший шанс. Гутик – красавец. Может, шальной немного гол, но очень сильно подбодрил нас. А потом подловили на ошибке. Чебыкин – красавчик.

– В третьем периоде надо было терпеть?

– Конечно, им тоже нужно побеждать. Спасибо Серебрякову. Он просто красава, держал нас в игре. Я думаю, это командная победа. Все бились, пластались. Заслужили.

– Чего ждать от шестого матча?

– У нас каждая игра как последняя. Выйдем с настроем только на победу.

– Можно сказать, что уже почувствовали свою игру, что вернулись в серию? Тамбиев вообще обещал после 2:0 выиграть серию 4:3.

– Мы никуда не уходили и не пропадали, чтобы возвращаться в серию, – сказал форвард «Адмирала».

3 минуты из лучшей серии второго раунда: «Адмирал» забил две и почти полчаса стоял насмерть