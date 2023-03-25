Андрей Николишин: «Тренером в КХЛ не пойду, хоть и очень хочу. У людей задачи – освоить бюджет и набить карманы. Случаи Разина и Ларионова – нонсенс»

заявил, что не хочет возобновлять тренерскую карьеру КХЛ.

Сегодня бронзовому призеру Олимпиады и чемпиону мира в составе сборной России исполняется 50 лет.

«Она была недолгой. После увольнения из « » в 2015 году я в том же сезоне уехал в Хабаровск. И в «Амуре» после окончания чемпионата я из новостей узнал, что меня уволили. Точнее – что не продлили контракт.

В Челябинске руководство посчитало, что я перегрузил команду на сборах. Думаю, отчасти это было правдой, я наделал ошибок – вины с себя не снимаю. Но у меня не было тренера по физподготовке – мне его просто не дали. Не дали подписать ни помощника, ни тренера вратарей. Как я потом узнал, в клубе сделали все, чтобы меня там не было. После того сезона я сказал, что мне неинтересно работать в КХЛ. У людей нет задачи строить команду, только – освоить бюджет и набить карманы.

То, как дали работать Андрюхе Разину в Череповце или Игорю Ларионову в « » – нонсенс. Такого в клубах почти не бывает. Когда такие условия создают - хочется работать, творить. Все остальное – это не работа, не созидание, а непрекращающаяся борьба с руководством.

Почему иностранным тренерам у нас полегче - потому что отношение к ним другое. Их не трогают. А нашего можно пинать, бить. Я согласен, что перегрузил «Трактор». Если бы я проводил предсезонку сейчас, сделал бы по-другому. Но мы вернули тогда команду в нормальное физическое состояние.

Однако палки в колеса мне продолжили вставлять, лезть в команду, разваливать коллектив. И потом гнилых ребят, через которых они заходили, убрали из команды. Гнилые отвалились, потому что хоккей невозможно обмануть. Спустя несколько лет после работы мне не стыдно смотреть ребятам в глаза. Я никого не обманывал. Если кого-то критиковал, то всегда обоснованно.

Если позовут тренером в КХЛ – не пойду, хоть и очень хочу быть тренером, мне нравится этим заниматься: творить, создавать», – сказал глава Федерации хоккея Москвы.