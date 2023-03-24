Разин – главный претендент на пост главного тренера «Металлурга» (Артур Хайруллин)

Теги Металлург Мг возможные переходы Илья Воробьев КХЛ Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин – главный претендент на пост главного тренера «Металлурга».

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. 

Ранее 49-летний специалист покинул «Северсталь» после поражения в серии с ЦСКА (3-4) в первом раунде Кубка Гагарина. Он возглавлял череповецкий клуб с 2018 года. 

«Металлург» под руководством Ильи Воробьева вылетел из плей-офф во втором раунде, уступив «Авангарду» (0-4). 

В качестве игрока Разин выступал за магнитогорский клуб с 1994 по 2001 (с перерывом в сезоне-1996/97) годы, а также в сезоне-2004/05. В составе команды он дважды стал чемпионом России и дважды выиграл Евролигу. 

12 комментариев

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xoms
Интересно было бы его посмотреть в Металлурге, да и для востока это хорошо
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heivani
Вроде говорили,что Воробьев уйдет ,если сталевары не пройдут первый раунд плей-офф.Они прошли,задача минимум была выполнена.Но здесь,похоже,в ситуацию вмешался Xell )))
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Xell
Ответ BarT
Самый лучший вариант для всех.
Если он придет. Авангарду хана))
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Xell
Надо брать. Но остальные фаны не обрадуются))
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Дима Миронов
не верится,что сразу такой взлёт
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Евгений Бачин
Слили воробья, что б успеть подписать Разина? Почему бы и нет.))
0
-1
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ЧакЧак
Раз и Гол
+2
-1
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Namaste_88
Ответ Серый
Вчера Квартальнов был главным претендентом. Завтра кто, Знарок, Быков?
Мартемьянов ещё есть
+3
0
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BarT
Самый лучший вариант для всех.
+2
-1
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Фёдор Кузнецов
Очень на это надеюсь
+3
-2
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Серый
Вчера Квартальнов был главным претендентом. Завтра кто, Знарок, Быков?
+6
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Bot Vinnik
Доменная карьера Разина
+4
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