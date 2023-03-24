Разин – главный претендент на пост главного тренера «Металлурга» (Артур Хайруллин)

– главный претендент на пост главного тренера « ».

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Ранее 49-летний специалист покинул «Северсталь» после поражения в серии с ЦСКА (3-4) в первом раунде Кубка Гагарина. Он возглавлял череповецкий клуб с 2018 года.

«Металлург» под руководством вылетел из плей-офф во втором раунде, уступив «Авангарду» (0-4).

В качестве игрока Разин выступал за магнитогорский клуб с 1994 по 2001 (с перерывом в сезоне-1996/97) годы, а также в сезоне-2004/05. В составе команды он дважды стал чемпионом России и дважды выиграл Евролигу.