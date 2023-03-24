Разин отказался от работы в «Сочи» (Алексей Шевченко)

Тренер Андрей Разин отказался от работы в « ».

Об этом сообщает .

«Андрей Разин получил конкретное предложение из «Сочи»… и отказал», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в своем телеграм-канале.

16 марта Разин объявил об уходе из «Северстали». Он возглавлял клуб с ноября 2018 года. В текущем сезоне череповецкая команда заняла 7-е место в Западной конференции. В плей-офф клуб вылетел в первом раунде, уступив ЦСКА (3-4).

Разин – главный претендент на пост главного тренера «Металлурга» (Артур Хайруллин)