Разин отказался от работы в «Сочи» (Алексей Шевченко)

Теги КХЛ Андрей Разин Сочи Алексей Шевченко Спорт-Экспресс Хоккей

Тренер Андрей Разин отказался от работы в «Сочи».

Об этом сообщает Алексей Шевченко.

«Андрей Разин получил конкретное предложение из «Сочи»… и отказал», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в своем телеграм-канале.

16 марта Разин объявил об уходе из «Северстали». Он возглавлял клуб с ноября 2018 года. В текущем сезоне череповецкая команда заняла 7-е место в Западной конференции. В плей-офф клуб вылетел в первом раунде, уступив ЦСКА (3-4).

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10 комментариев

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Евгений Ефремов
Ответ antistar-Z
Опухоль хотел сделать из Разина карманного тренера))) Вот хотя бы с Сочи стоило бы начать опухоли. Доказывать там, что он действительно чего-то стоит как тренер.
Тогда бы в Сочи начали стягивать лучших игроков из СКА и всей лиги до кого можно дотянуться)))
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ARAMIS777
Молодец Андрей.
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Snow11
Андрей, большое уважение , если это так.!
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_Абырвалг_
Правильно , это ссылка какая - то .Давай в Локомотив , на место нудного Никитина!
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Руслан Х
Из Разина не получилась бы шестёрка Ротенберга.Вот и всё.🤷🏻‍♂️
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antistar-Z
Опухоль хотел сделать из Разина карманного тренера))) Вот хотя бы с Сочи стоило бы начать опухоли. Доказывать там, что он действительно чего-то стоит как тренер.
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MIXA77
Только репутацию себе бы испортил.
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Габорик
Прикуп не знает :)
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Ыжык
Зачем это Разину? Сочи ничем от клуба вхл не отличается. Задача готовить игроков в главную команду, всех лучших постоянно забирают. Шансов на ПО 0, а если и выедут на тренере, то лягут по приказу под главную команду.
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цэсемьэр
аххах, даже удивительно😆
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