Гендиректор «Лады» о КХЛ: «Находясь в Вышке, подготовить команду с точки зрения подбора игроков нереально. Думаю, на это уйдет не один сезон»

Гендиректор «Лады» сообщил, что клуб усилит состав в случае возвращения в .

Ранее тольяттинцы подали заявку на вступление в лигу, откуда клуб был исключен в 2018 году.

«Команда, безусловно, будет другая, потому что у нас будут подбираться игроки кахаэловского уровня. Для того чтобы полностью укомплектовать команду игроками КХЛ, нужно быть в этом трансферном рынке.

Находясь в Вышке, подготовить команду с точки зрения подбора игроков вообще нереально. Я думаю, что на это уйдет не один сезон. Но ничего страшного: « » переживала и худшие времена», – сказал Александр Чеботарев.