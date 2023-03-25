Гендиректор «Лады» о КХЛ: «Находясь в Вышке, подготовить команду с точки зрения подбора игроков нереально. Думаю, на это уйдет не один сезон»
Гендиректор «Лады» сообщил, что клуб усилит состав в случае возвращения в КХЛ.
Ранее тольяттинцы подали заявку на вступление в лигу, откуда клуб был исключен в 2018 году.
«Команда, безусловно, будет другая, потому что у нас будут подбираться игроки кахаэловского уровня. Для того чтобы полностью укомплектовать команду игроками КХЛ, нужно быть в этом трансферном рынке.
Находясь в Вышке, подготовить команду с точки зрения подбора игроков вообще нереально. Я думаю, что на это уйдет не один сезон. Но ничего страшного: «Лада» переживала и худшие времена», – сказал Александр Чеботарев.
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