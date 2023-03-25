Гендиректор «Лады» о возвращении в КХЛ: «Мы всегда были в элите. Стремимся занять свое место как клуб с историей и традициями»

Теги Лада суперлига России Александр Чеботарев КХЛ ВХЛ Чемпионат.com Хоккей

Гендиректор «Лады» объяснил, почему клуб стремится вернуться в КХЛ. 

Тольяттинцы подали заявку на вступление в лигу, откуда клуб был исключен в 2018 году. 

В 1994 году «Лада» стала первым в истории отечественного хоккея чемпионом страны не из Москвы.

– Вопрос может показаться наивным, но в самом общем виде – зачем «Ладе» вступление в КХЛ?

– Я бы сформулировал вопрос иначе: «Почему «Лада» вышла из КХЛ?» Это клуб, который всегда играл только в элите, в элитных дивизионах, в какой бы форме они ни были. Клуб существует 47 лет, и то, что он вываливался в Вышку на восемь…

Можете посчитать: мы всегда были в элите, всегда. То, что мы возвращаемся, я считаю, это закономерный итог. Никаких разногласий, разночтений тут быть не может. Мы просто-напросто стремимся занять свое место как клуб с историей и традициями.

– Насколько среди прочих требований КХЛ обращает внимание на спортивные результаты «Лады»?

– Спортивный результат не является доминирующим аспектом. Тот результат, который мы на сегодняшний день показали, я думаю, удовлетворит КХЛ. Еще раз говорю: это не основополагающий момент. Здесь важно соответствовать требованиям, иметь бюджет, который должен быть, и результат показывать уже в КХЛ.

Потому что когда «Ладу» убирали, как раз таки одним из восьми критериев была низкая посещаемость и низкий спортивный результат на протяжении четырех лет после первого возвращения, – сказал Александр Чеботарев. 

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5 комментариев

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Санитар-волк
Ваше "всегда" считается с 1991 года, ранее вы болтались по низшим лигам 15 лет )

То есть, возвращение в элиту приветствую, но со словами надо аккуратнее ))
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Олег
В 90 Тольятти трисли со всех сторон. Машины
Отлетали на лево только в путь. Странно как команда играла.
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Barhydarov
В элите вы были когда ваз 2109 был мечтой игроков
+1
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Олег
Может и Вася Кошка 🐱 подтяниться. Чем чёрт
Не шутит. Я ладе буду рад....
+3
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Bashibuzuck
"Ладу" в КХЛ✊✊✊
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