Гендиректор «Лады» о возвращении в КХЛ: «Мы всегда были в элите. Стремимся занять свое место как клуб с историей и традициями»

Гендиректор «Лады» объяснил, почему клуб стремится вернуться в КХЛ.

Тольяттинцы подали заявку на вступление в лигу, откуда клуб был исключен в 2018 году.

В 1994 году « » стала первым в истории отечественного хоккея чемпионом страны не из Москвы.

– Вопрос может показаться наивным, но в самом общем виде – зачем «Ладе» вступление в ?

– Я бы сформулировал вопрос иначе: «Почему «Лада» вышла из КХЛ?» Это клуб, который всегда играл только в элите, в элитных дивизионах, в какой бы форме они ни были. Клуб существует 47 лет, и то, что он вываливался в Вышку на восемь…

Можете посчитать: мы всегда были в элите, всегда. То, что мы возвращаемся, я считаю, это закономерный итог. Никаких разногласий, разночтений тут быть не может. Мы просто-напросто стремимся занять свое место как клуб с историей и традициями.

– Насколько среди прочих требований КХЛ обращает внимание на спортивные результаты «Лады»?

– Спортивный результат не является доминирующим аспектом. Тот результат, который мы на сегодняшний день показали, я думаю, удовлетворит КХЛ. Еще раз говорю: это не основополагающий момент. Здесь важно соответствовать требованиям, иметь бюджет, который должен быть, и результат показывать уже в КХЛ.

Потому что когда «Ладу» убирали, как раз таки одним из восьми критериев была низкая посещаемость и низкий спортивный результат на протяжении четырех лет после первого возвращения, – сказал Александр Чеботарев.