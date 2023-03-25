Игорь Григоренко: «Я ослеп на один глаз. Операции делал, но все равно не помогло ничего. Причину мне никто так и не сказал»

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Игорь Григоренко рассказал, что ослеп на один глаз. 

– Когда вы закончили карьеру, то говорили, что у вас со зрением большие проблемы. Можете подробнее рассказать?

– Да, я на один глаз ослеп. Я операции делал, но все равно не помогло ничего, причину мне никто так и не сказал.

– Восстановление невозможно?

– Да, невозможно.

– Как вы приняли это, когда вам сказали, что один глаз не будет видеть?

– Жизнь на этом не останавливается. Если не можешь повлиять на ситуацию, поменяй отношение к ней.

Если руки опустить, то можно просто дома сесть и все закончится. Зачем тогда жить? У меня жизнь продолжается, нужно двигаться вперед.

– Не говорили вам, что, возможно, это последствия той аварии, в которую вы в молодости попали?

– Нет, но мне много чего говорили, предположения разные были, конкретики никто не дал ни в России, ни в Израиле.

– Авария произошла в 2003 году. Что вам сейчас первое вспоминается о том времени?

– Да ничего, я уже забыл это все давно, чего вспоминать. Надо жить сегодняшним днем, то, что было, уже не вернешь.

– У вас тогда был долгий процесс восстановления.

– Да, года два, – сказал бывший капитан «Салавата».

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