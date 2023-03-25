Игорь Григоренко: «Наш хоккей стал похожим на шорт-трек. Смотрю хайлайты НХЛ – разыгрывают, на бросок выводят, а КХЛ скатилась в «бей-беги»

Теги Салават Юлаев Торпедо Игорь Григоренко НХЛ КХЛ Спорт-Экспресс тактика Хоккей

Игорь Григоренко считает, что хоккей в КХЛ стал похож на шорт-трек. 

– В этом сезоне стало больше команд, которые открыто играют, не запираются. Как вы считаете, куда движется хоккей в КХЛ?

– Тяжело ответить на этот вопрос, но все равно той яркости нет, честное слово. Умного хоккея стало меньше, тренеры запрещают делать некоторые вещи, хотя это приносит результат. Где-то смену мест сделать, где-то улитку сделать и подождать своего игрока, сохранить шайбу, а не бросать ее по борту – такого очень мало сейчас.

Для меня это странно, сейчас в НХЛ играют так, как мы всегда играли, а КХЛ скатилась в ту игру, в которую Америка играла – вбросить и бежать. Я иногда хайлайты НХЛ смотрю, они там в пас разыгрывают, на бросок выводят, смену мест делают, оставления – это ведь все интересно смотреть. А у нас больше на шорт-трек похоже стало.

– Может быть, пример «Торпедо», которое добилось успеха, поменяет лигу?

– Может быть, их интересно смотреть. Но и в других командах это иногда просматривается. Лично мне интереснее смотреть, когда есть какие-то комбинации, когда играют люди, дают передачи, а сейчас очень много брака, культура паса куда-то ушла.

Может быть, из-за этого тренеры переживают и запрещают играть в такой хоккей? Наверное, это все с детских школ идет, хотя на таком уровне игроки обязаны уметь это делать, – сказал бывший капитан «Салавата». 

9 комментариев

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Ми Ша
Это не про «Торпедо»
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Мікалай Ланец
логично как бы. В НХЛ собраны лучшие игроки планеты. в КХЛ звёзды те кто не тянут НХЛ. поэтому сравнивать бесполезно
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Marienburg
Ответ Ыжык
Хайлайты? Серьезная заявка на эксперта по НХЛ.
Скорее на иноагента, если совсем уж к словам цепляться. Тем более, он озвучил очевидные вещи
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Splin
Ответ Кеша
Хоккей перестал быть видом спорта умных игроков. В этом большая беда . Закинул в зону потолкался , побуцкался по углам , запихнул или нет и бегом на сменку . Молодежь не помнит того хоккея в который играл Ларионов . Сейчас еще есть академии в Москве и ДЮСШ , где детей берут не только по спортивному принципу или физическим данным на момент просмотра , а уделяют не меньше внимания на мышление ребенка , на сообразительность . Не знаю , как в других городах .
В ц целом да, беготня клонов, но и мозги тоже проглядываются. Кучеров тот же
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Венер Кучербаев
Ответ Александр Рыбаков
вторая шайба адмирала акбарсу норм
только эта шайба возникла не благодаря каким-то активным действиям Адмирала, а началась с падения игрока Ак Барса в момент, когда два партнёра ушли меняться. игроки Адмирала просто классно воспользовались возникшей ситуацией. да, это тоже надо уметь. но они её не создали, не спровоцировали.
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Кеша
Хоккей перестал быть видом спорта умных игроков. В этом большая беда . Закинул в зону потолкался , побуцкался по углам , запихнул или нет и бегом на сменку . Молодежь не помнит того хоккея в который играл Ларионов . Сейчас еще есть академии в Москве и ДЮСШ , где детей берут не только по спортивному принципу или физическим данным на момент просмотра , а уделяют не меньше внимания на мышление ребенка , на сообразительность . Не знаю , как в других городах .
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Barhydarov
Ответ Ыжык
Хайлайты? Серьезная заявка на эксперта по НХЛ.
Пьяный
Разбился , ладно выжел. Пусть говорит
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Ыжык
Хайлайты? Серьезная заявка на эксперта по НХЛ.
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-2
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Александр Рыбаков
вторая шайба адмирала акбарсу норм
+3
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