Игорь Григоренко: «Наш хоккей стал похожим на шорт-трек. Смотрю хайлайты НХЛ – разыгрывают, на бросок выводят, а КХЛ скатилась в «бей-беги»

считает, что хоккей в КХЛ стал похож на шорт-трек.

– В этом сезоне стало больше команд, которые открыто играют, не запираются. Как вы считаете, куда движется хоккей в КХЛ?

– Тяжело ответить на этот вопрос, но все равно той яркости нет, честное слово. Умного хоккея стало меньше, тренеры запрещают делать некоторые вещи, хотя это приносит результат. Где-то смену мест сделать, где-то улитку сделать и подождать своего игрока, сохранить шайбу, а не бросать ее по борту – такого очень мало сейчас.

Для меня это странно, сейчас в играют так, как мы всегда играли, а скатилась в ту игру, в которую Америка играла – вбросить и бежать. Я иногда хайлайты НХЛ смотрю, они там в пас разыгрывают, на бросок выводят, смену мест делают, оставления – это ведь все интересно смотреть. А у нас больше на шорт-трек похоже стало.

– Может быть, пример « », которое добилось успеха, поменяет лигу?

– Может быть, их интересно смотреть. Но и в других командах это иногда просматривается. Лично мне интереснее смотреть, когда есть какие-то комбинации, когда играют люди, дают передачи, а сейчас очень много брака, культура паса куда-то ушла.

Может быть, из-за этого тренеры переживают и запрещают играть в такой хоккей? Наверное, это все с детских школ идет, хотя на таком уровне игроки обязаны уметь это делать, – сказал бывший капитан « ».