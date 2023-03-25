Адамчук об 1:2 от «Адмирала»: «Ак Барсу» не удалось отыграться – возьмем свое на выезде. Надо отдать должное Серебрякову – пластается, спасает»

поделился мыслями о поражении от « ».

« » уступил команде из Владивостока (1:2, 3-2 в серии) в пятой игре второго раунда Кубка Гагарина.

− Дали сопернику гандикап, после чего не удалось отыграться. Значит, возьмем свое на выезде.

– Можно сказать, что в концовке « » поймал оборонительный кураж?

– А как им иначе играть, если наша команда атакует? У них нет выбора.

– Обе шайбы, пропущенные «Ак Барсом», можно назвать досадными. Эмоционально такие голы сказываются на команде?

– Нет, никак не сказываются. Но любой пропущенный гол – это неприятно. Приходится отыгрываться.

– Почему так тяжело даются голы команде?

– Не знаю, надо отдать должное их вратарю ( ), пластается, спасает свою команду. Надо работать над этим, – сказал защитник « ».

Голкипер «Адмирала» отразил 48 из 49 бросков хоккеистов «Ак Барса».