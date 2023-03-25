Адамчук об 1:2 от «Адмирала»: «Ак Барсу» не удалось отыграться – возьмем свое на выезде. Надо отдать должное Серебрякову – пластается, спасает»
Кирилл Адамчук поделился мыслями о поражении от «Адмирала».
«Ак Барс» уступил команде из Владивостока (1:2, 3-2 в серии) в пятой игре второго раунда Кубка Гагарина.
− Дали сопернику гандикап, после чего не удалось отыграться. Значит, возьмем свое на выезде.
– Можно сказать, что в концовке «Адмирал» поймал оборонительный кураж?
– А как им иначе играть, если наша команда атакует? У них нет выбора.
– Обе шайбы, пропущенные «Ак Барсом», можно назвать досадными. Эмоционально такие голы сказываются на команде?
– Нет, никак не сказываются. Но любой пропущенный гол – это неприятно. Приходится отыгрываться.
– Почему так тяжело даются голы команде?
– Не знаю, надо отдать должное их вратарю (Никите Серебрякову), пластается, спасает свою команду. Надо работать над этим, – сказал защитник «Ак Барса».
Голкипер «Адмирала» отразил 48 из 49 бросков хоккеистов «Ак Барса».
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