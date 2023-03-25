Дмитрий Юдин об 1:2 от «Адмирала»: «Извините, что так отвечаю – я под эмоциями. Тяжело проигрывать перед своими болельщиками»

высказался о поражении от « ».

«Ак Барс» проиграл дальневосточникам (1:2, 3-2 в серии) в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Анализируем. Летим во Владивосток. Играем шестой матч.

– В первом периоде «Адмирал» больше прессинговал, больше времени играл в атаке. Это нетипичная история. Стало ли для вас это неожиданностью?

– Нет, не стало. Но будем анализировать.

– С какими ожиданиями летите во Владивосток?

– Выиграть только. Извините, что так отвечаю, потому я пока под эмоциями. Тяжело проигрывать дома перед своими болельщиками. Спасибо им за поддержку.

– В концовке третьего периода у вас была возможность забросить почти в пустые ворота. Почему не удалось?

– Вы сами ответили – ворота были практически пустыми. Хотелось сыграть как лучше, отдать Кириллу Семенову передачу. Нужно брать больше на себя, – сказал защитник « ».

3 минуты из лучшей серии второго раунда: «Адмирал» забил две и почти полчаса стоял насмерть