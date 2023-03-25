Дмитрий Юдин об 1:2 от «Адмирала»: «Извините, что так отвечаю – я под эмоциями. Тяжело проигрывать перед своими болельщиками»
Дмитрий Юдин высказался о поражении от «Адмирала».
«Ак Барс» проиграл дальневосточникам (1:2, 3-2 в серии) в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
– Анализируем. Летим во Владивосток. Играем шестой матч.
– В первом периоде «Адмирал» больше прессинговал, больше времени играл в атаке. Это нетипичная история. Стало ли для вас это неожиданностью?
– Нет, не стало. Но будем анализировать.
– С какими ожиданиями летите во Владивосток?
– Выиграть только. Извините, что так отвечаю, потому я пока под эмоциями. Тяжело проигрывать дома перед своими болельщиками. Спасибо им за поддержку.
– В концовке третьего периода у вас была возможность забросить почти в пустые ворота. Почему не удалось?
– Вы сами ответили – ворота были практически пустыми. Хотелось сыграть как лучше, отдать Кириллу Семенову передачу. Нужно брать больше на себя, – сказал защитник «Ак Барса».
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