Аскаров отразил 44 из 46 бросков «Лаваля» в матче АХЛ и стал 1-й звездой. Победа – 3-я подряд

Теги Нэшвилл НХЛ АХЛ Милуоки Ярослав Аскаров Хоккей

Ярослав Аскаров отразил 44 из 46 бросков «Лаваля» в матче АХЛ и стал 1-й звездой.

20-летний вратарь принял участие в игре регулярного чемпионата между «Милуоки» и «Рокет» (3:2). 

Победа стала для него 3-й подряд и 24-й в текущем сезоне. В 42 матчах за фарм «Нэшвилла» у Ярослава 91,3% сэйвов при коэффициенте надежности 2,60. 

По числу побед Аскаров делит текущее 2-е место в лиге с Джоуи Даккором («Коачелла»). Лидирует Дастин Вульф из «Калгари Рэнглерс» (37). 

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