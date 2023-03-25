Аскаров отразил 44 из 46 бросков «Лаваля» в матче АХЛ и стал 1-й звездой. Победа – 3-я подряд

отразил 44 из 46 бросков «Лаваля» в матче и стал 1-й звездой.

20-летний вратарь принял участие в игре регулярного чемпионата между « » и «Рокет» (3:2).

Победа стала для него 3-й подряд и 24-й в текущем сезоне. В 42 матчах за фарм « » у Ярослава 91,3% сэйвов при коэффициенте надежности 2,60.

По числу побед Аскаров делит текущее 2-е место в лиге с Джоуи Даккором («Коачелла»). Лидирует Дастин Вульф из «Калгари Рэнглерс» (37).