Аскаров впервые пропустил 6 шайб в матче АХЛ – от «Чикаго Вулвс». У Пономарева 2 передачи

впервые пропустил 6 шайб в матче – от « ».

Вратарь « » отразил 32 из 38 бросков в матче регулярного чемпионата с «волками» (2:6).

В последних 4 матчах у 20-летнего россиянина 1 победа и 3 поражения при 18 пропущенных шайбах. В 39 играх в сезоне в целом 21 победа (90,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,70).

В составе «Чикаго» 2 (0+2) очка набрал форвард , ставший 2-й звездой встречи. В активе 21-летнего россиянина 34 (17+17) балла в 49 играх сезона.