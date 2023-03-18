Аскаров впервые пропустил 6 шайб в матче АХЛ – от «Чикаго Вулвс». У Пономарева 2 передачи
Ярослав Аскаров впервые пропустил 6 шайб в матче АХЛ – от «Чикаго Вулвс».
Вратарь «Милуоки» отразил 32 из 38 бросков в матче регулярного чемпионата с «волками» (2:6).
В последних 4 матчах у 20-летнего россиянина 1 победа и 3 поражения при 18 пропущенных шайбах. В 39 играх в сезоне в целом 21 победа (90,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,70).
В составе «Чикаго» 2 (0+2) очка набрал форвард Василий Пономарев, ставший 2-й звездой встречи. В активе 21-летнего россиянина 34 (17+17) балла в 49 играх сезона.
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