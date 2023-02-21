Аскаров назван лучшим игроком недели в АХЛ. Он одержал 2 победы при 96,5% сэйвов
Вратарь «Милуоки» Ярослав Аскаров назван лучшим игроком недели в АХЛ.
20-летний голкипер фарм-клуба «Нэшвилла» выиграл оба своих матча на неделе, отразив 55 бросков из 57 (96,5%).
Россиянин довел свою текущую победную серию до 5 игр.
В сезоне у него 19 побед в 32 матчах (91,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,5).
По числу выигранных матчей Ярослав делит 3-е место в лиге с Джоуи Даккором («Коачелла Вэлли»). Больше побед у Дастина Вульфа («Калгари Рэнглерс», 30) и Артура Шилова («Эбботсфорд», 21), вызванного в НХЛ «Ванкувером».
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