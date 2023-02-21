Аскаров назван лучшим игроком недели в АХЛ. Он одержал 2 победы при 96,5% сэйвов

Вратарь « » назван лучшим игроком недели в .

20-летний голкипер фарм-клуба « » выиграл оба своих матча на неделе, отразив 55 бросков из 57 (96,5%).

Россиянин довел свою текущую победную серию до 5 игр.

В сезоне у него 19 побед в 32 матчах (91,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,5).

По числу выигранных матчей Ярослав делит 3-е место в лиге с Джоуи Даккором («Коачелла Вэлли»). Больше побед у Дастина Вульфа («Калгари Рэнглерс», 30) и Артура Шилова («Эбботсфорд», 21), вызванного в «Ванкувером».