Аскаров назван лучшим игроком недели в АХЛ. Он одержал 2 победы при 96,5% сэйвов

Теги Нэшвилл НХЛ АХЛ Милуоки Ярослав Аскаров Хоккей

Вратарь «Милуоки» Ярослав Аскаров назван лучшим игроком недели в АХЛ.

20-летний голкипер фарм-клуба «Нэшвилла» выиграл оба своих матча на неделе, отразив 55 бросков из 57 (96,5%). 

Россиянин довел свою текущую победную серию до 5 игр. 

В сезоне у него 19 побед в 32 матчах (91,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,5).

По числу выигранных матчей Ярослав делит 3-е место в лиге с Джоуи Даккором («Коачелла Вэлли»). Больше побед у Дастина Вульфа («Калгари Рэнглерс», 30) и Артура Шилова («Эбботсфорд», 21), вызванного в НХЛ «Ванкувером».

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2 комментария

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Einfach Safari
примотал клюшку к блину скотчем и дело пошло)
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Gornostaev
Издревле земля русская полнится вратарями-умельцами 🇷🇺!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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