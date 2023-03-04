Аскаров подрался с вратарем «Техаса» и был удален до конца игры. Ярослав пропустил 5 шайб в матче АХЛ

Теги драки Нэшвилл АХЛ Милуоки Техас Ярослав Аскаров Хоккей

Ярослав Аскаров подрался с вратарем «Техаса» и был удален до конца игры.

Вратарь «Милуоки» пропустил 5 шайб в матче регулярного чемпионата АХЛ против «Старс» (3:5), отразив 28 бросков из 33. 

На 56-й минуте матча произошла массовая стычка с участием игроков обеих команд. Аскаров подрался с вратарем соперника Реми Пуарье.

Оба голкипера были удалены до конца матча, получив по 5+10 минут штрафа. 

В 36 матчах сезона у Аскарова 20 побед при 91,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,56. Также он сыграл 1 матч за «Нэшвилл» в НХЛ.

4 комментария

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Nur
Попал пару раз. Молодец.
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Ko Vi
молодежь, главное, что желание было взаимным)))
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NACfoRekcuF
Ну как подрался, хорошо что упал вовремя.
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Rialto
Хоть и проиграл и матч и бой, но красавчик что не зассал!
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