Аскаров подрался с вратарем «Техаса» и был удален до конца игры. Ярослав пропустил 5 шайб в матче АХЛ

подрался с вратарем « » и был удален до конца игры.

Вратарь « » пропустил 5 шайб в матче регулярного чемпионата против «Старс» (3:5), отразив 28 бросков из 33.

На 56-й минуте матча произошла массовая стычка с участием игроков обеих команд. Аскаров подрался с вратарем соперника Реми Пуарье.

Оба голкипера были удалены до конца матча, получив по 5+10 минут штрафа.

В 36 матчах сезона у Аскарова 20 побед при 91,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,56. Также он сыграл 1 матч за «Нэшвилл» в НХЛ.