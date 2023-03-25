Совладелец «Аризоны» Барроуэй был арестован после ссоры с женой. Его обвиняют в нападении и попытке удушения
Совладелец «Аризоны» Эндрю Барроуэй арестован по обвинению в нападении на жену.
Инцидент произошел в Аспене (штат Колорадо) в четверг.
Утверждается, что 57-летний бизнесмен вступил в ссору со своей женой. Он обвиняется в нападении и попытке удушения.
НХЛ сообщила, что ей известно об аресте Барроуэя. Он отстранен до завершения расследования.
Барроуэй стал основным владельцем «Койотис» в 2014 году, но уже через 5 лет продал контрольный пакет акций Алексу Меруэло. Считается, что он сохраняет около 5% акций клуба.
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