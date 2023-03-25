Совладелец «Аризоны» Барроуэй был арестован после ссоры с женой. Его обвиняют в нападении и попытке удушения

Теги происшествия Аризона бизнес НХЛ Эндрю Барроуэй Хоккей

Совладелец «Аризоны» Эндрю Барроуэй арестован по обвинению в нападении на жену.

Инцидент произошел в Аспене (штат Колорадо) в четверг. 

Утверждается, что 57-летний бизнесмен вступил в ссору со своей женой. Он обвиняется в нападении и попытке удушения. 

НХЛ сообщила, что ей известно об аресте Барроуэя. Он отстранен до завершения расследования.

Барроуэй стал основным владельцем «Койотис» в 2014 году, но уже через 5 лет продал контрольный пакет акций Алексу Меруэло. Считается, что он сохраняет около 5% акций клуба.

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1 комментарий

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Jesse Boy
так и запишем - ролевые игры и "немного придушить" лучше на время забыть
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