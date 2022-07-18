Защитник «Аризоны» Тимминс о секс-скандале с игроками канадской молодежки: «Я не был причастен к этому инциденту. Ничего не знаю о том, что произошло»

заявил о своей непричастности к секс-скандалу с участием молодежной сборной Канады.

Ранее сообщалось, что Канадская хоккейная лига и Федерация хоккея Канады достигли мирового соглашения с женщиной, обвинявшей нескольких хоккеистов, включая ряд победителей МЧМ-2018 в составе сборной Канады, в сексуальных домогательствах и насилии. Позже стало известно, что расследование будет возобновлено.

«Мне известно об обвинениях, выдвинутых против некоторых участников чемпионской молодежной сборной Канады, по факту инцидента, который произошел в июне 2018 года на церемонии в Лондоне, провинции Онтарио. Я никоим образом не был причастен к инциденту, который послужил поводом для этих заявлений. Никто не утверждает, что я присутствовал или участвовал в этом, и я ничего не знаю о том, что произошло. Я полностью сотрудничал с Федерацией хоккея Канады при первом расследовании и буду продолжать сотрудничать при любых других расследованиях в случае необходимости.

Поскольку расследование продолжается, я не буду давать дальнейших комментариев по этому вопросу», – заявил защитник «Аризоны».