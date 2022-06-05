Беттмэн поддержал проект новой арены «Аризоны» в Темпе. Клубу запретят переезжать после его реализации

поддержал проект строительства новой арены «Аризоны» в Темпе.

Городской совет одобрил начало переговоров о строительстве арены для «Койотис» и развлекательного центра.

В этом году «Аризона» переедет из Глендэйла, где выступала с 2003 года, на арену университета штата Аризона.

Клуб НХЛ проведет там как минимум 3 сезона. При этом «Койотис» столкнутся с серьезными ограничениями во время выступления на студенческой арене.

«Я хочу подчеркнуть, что НХЛ полностью поддерживает клуб и владельцев, а также будущее хоккея в Аризоне.

Наша история показала, что здесь есть страстные и невероятные хоккейные болельщики. Они не только страстные, но и умные, преданные и заслуживают самого лучшего. И мы считаем, что предлагаемый проект – это то, что нужно не только клубу и нашей лиге, но и городу Темпе.

Мы считаем, что это отличная возможность для Темпе, а так же шанс наконец-то обустроить «Койотис» в правильном месте. Мы стремимся к успешному развитию хоккея в штате. Новый проект имеет в этом смысле важное значение.

В долгосрочной перспективе они хотят быть в Темпе, и мы хотим того же. Точка», – сказал комиссионер НХЛ.

Также он сообщил, что когда проект будет завершен, «Койотис» должны будут подписать соглашение о запрете на переезд.

Ранее появлялась информация о возможном переезде «Аризоны» в Хьюстон, лигой и клубом она была опровергнута.