«Ак Барс» перебросал «Адмирал» 49:20. Клуб из Владивостока не нанес ни одного броска в 3-м периоде

« » проиграл « » (1:2) в матче плей-офф Кубка Гагарина.

Клуб тренера потерпел поражение, несмотря на преимущество по броскам в створ – 49:20.

Отметим, что в третьем периоде «Адмирал» не нанес ни одного броска по воротам «Ак Барса», в активе казанцев 16 бросков в створ.

«Адмирал» сократил отставание в серии – 2-3

Шестой матч состоится 26 марта во Владивостоке.