«Ак Барс» перебросал «Адмирал» 49:20. Клуб из Владивостока не нанес ни одного броска в 3-м периоде

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

«Ак Барс» проиграл «Адмиралу» (1:2) в матче плей-офф Кубка Гагарина.

Клуб тренера Зинэтулы Билялетдинова потерпел поражение, несмотря на преимущество по броскам в створ – 49:20.

Отметим, что в третьем периоде «Адмирал» не нанес ни одного броска по воротам «Ак Барса», в активе казанцев 16 бросков в створ.

«Адмирал» сократил отставание в серии – 2-3

Шестой матч состоится 26 марта во Владивостоке.

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21 комментарий

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Rodgeras
Ответ Эд..19
Пока после второй игры все выигрывают поочерёдно. И немудрено - когда одни полностью выхолощены неимоверно вырванной победой, вторые замотивированы до предела. Жаль только, что ещё один перелёт на ДВ. Ава будет посвежее в первых матчах полуфинала.
Судьба решила переиграть по другому! Теперь на колесе фортуны заблестел возврат Адмирала в Казань!
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Евгений Бачин
Ответ wolf 100
при квартальном тоже проиграли авангарду когда грубец тащил все,да вратарь 90% процентов успеха,серебряков сегодня был в ударе
Помню, точно, там Казанцы ещё сами себе забивали✊🙀😂😅
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Эд..19
Пока после второй игры все выигрывают поочерёдно. И немудрено - когда одни полностью выхолощены неимоверно вырванной победой, вторые замотивированы до предела. Жаль только, что ещё один перелёт на ДВ. Ава будет посвежее в первых матчах полуфинала.
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-1
-1
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lyublyu Costornaya
Серебрякову нужно полторашечку позволить сегодня иначе к шестом матчу можно откачивать
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wolf 100
при квартальном тоже проиграли авангарду когда грубец тащил все,да вратарь 90% процентов успеха,серебряков сегодня был в ударе
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Rodgeras
Придётся всё таки Авангарду во Владик ездить!
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Олег
Победа СЕРЕБРА МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ,
В ИТОГЕ ЗОЛОТОЙ.
+3
-1
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Домингес Казань
Ак Барсу нужно Шипачева,Кагу и Войнова в межсезонье сливать,эти шабашники хотят свалить в отпуск по раньше,что в Динамо в плей офф вату катали,что в Ак Барсе,кубок им не интересен,деньги получили остальное не важно,по игре все очевидно,пока Билял сам себе невообразимым способом шайбу пускал Серебряков тащил все что можно и нельзя,по голевым моментам наверное где то 10:2,ну и фарт в очередной раз Адмиралу лицом,а Ак Барсу задницу показал
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Сергей Анисимов
Ответ Stewee
Зато тут молятся на Тамбиева)) Какие тренерские решения он дал?) А Серебрякову браво, намоминает Томаса из Бостона в 2011.
А Метсолу в плей офф 18/19. Знатно он тащит тогда СЮ. Трудно Авангарду тогда пришлось чтобы выбить. Хорошая реализация большинства тогда конечно помогла подопечным Б.Хартли.
Юха тоже тащил тогда всё что мог и не мог))
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fil_spb
Ответ Сергей Орлов
Расформировать этот антихоккейный клуб к чертям собачьим.
Тут еще вопрос кто здесь антихоккейный. У Адмирала сегодня 2 гола после отличных комбинаций, особенно хорош второй гол. А у Ак Барса? А у Ак Барса один единственный гол с помощью рикошета в сомнительном большинстве и примитивное давление на пятаке, в надежде на еще один мусорный гол. С учетом состава, от Ак Барса ждешь много большего. А от Адмирала то чего чудес атакующих требовать, они и так забивают свое и забивают красиво.
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lyublyu Costornaya
адмирал отскочил как до этого ак барс, тамбиев хорохорится, но также хорохорился Билл ,когда рассуждал,что Мозякин до ворот не доедет, а там и Овечкин не доезжал
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Tina
Ответ Владимир Гришин
Думаю, что ближе к 99%. Два выхода на вратаря, да и гол только с рикошета прлпустил. Если бы не Серебряков они уже давно бы отдыхали.
👍👌
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Ыжык
Тренд Востока,брать качеством, а не количеством. Сибирь, ммг и сю почувствовали это на себе)
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Henry88
ну в третьем периоде адмирал явно отскочил. серебряков тащил все, что можно+повезло, несколько голевых моментов ак барс не использовал.
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Сергей Орлов
Расформировать этот антихоккейный клуб к чертям собачьим.
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Владимир Гришин
Ответ Tina
Счёт говорит о том что у них классный вратарь, на 90%его победа
Думаю, что ближе к 99%. Два выхода на вратаря, да и гол только с рикошета прлпустил. Если бы не Серебряков они уже давно бы отдыхали.
+10
-1
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Tina
Счёт говорит о том что у них классный вратарь, на 90%его победа
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Aleksandr Struzhkov
ну перебросал,ну и что?Счет то на табло
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Stewee
Зато тут молятся на Тамбиева)) Какие тренерские решения он дал?)
А Серебрякову браво, намоминает Томаса из Бостона в 2011.
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Rodgeras
Как победить не нанося бросков по воротам! Без регистрации и СМС.
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Хуан
Адмирал - молодцом! Уважение!
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