«Ак Барс» перебросал «Адмирал» 49:20. Клуб из Владивостока не нанес ни одного броска в 3-м периоде
«Ак Барс» проиграл «Адмиралу» (1:2) в матче плей-офф Кубка Гагарина.
Клуб тренера Зинэтулы Билялетдинова потерпел поражение, несмотря на преимущество по броскам в створ – 49:20.
Отметим, что в третьем периоде «Адмирал» не нанес ни одного броска по воротам «Ак Барса», в активе казанцев 16 бросков в створ.
«Адмирал» сократил отставание в серии – 2-3
Шестой матч состоится 26 марта во Владивостоке.
В ИТОГЕ ЗОЛОТОЙ.
Юха тоже тащил тогда всё что мог и не мог))
А Серебрякову браво, намоминает Томаса из Бостона в 2011.