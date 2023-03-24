Андрей Николишин: «Фарт «Металлурга» закончился с «Автомобилистом» – больше предложить было нечего. Команда выступила провально»

Теги Авангард Металлург Мг Автомобилист Андрей Николишин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Андрей Николишин считает провалом выступление «Металлурга» в сезоне КХЛ.

Магнитогорская команда проиграла «Авангарду» со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

– На Востоке омичам хватило четыре матча, что пройти магнитогорцев.

– Как я и говорил, фарт «Магнитки» закончился в серии с «Автомобилистом», а больше предложить было нечего.

Уральцы прошли в четвертьфинал во многом из-за стечения обстоятельств. Возможно, серия «Авангард» – «Авто» даже сложилась бы поинтереснее.

– Впервые в истории «Металлург» проиграл серию плей-офф всухую. Провал?

– На мой взгляд, провал. С таким составом команда выступила провально.

Очень много в мелочах и нюансах они проигрывали сопернику.

Здесь и игра в обороне, и медленные защитники, и вообще по скорости было преимущество у «Авангарда», – сказал чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады.

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7 комментариев

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Олег
Ответ KSA1985
Вот с Корешковыми и Разиным, спору нет, была команда. Даже "машина"
Как сейчас помню Разин лучший ассистент был. Гомоляко Серёга
Машина был руки золотые.
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Bansly
Ответ bodya1337
Везение – это все хрень (С) Андрей Николишин
Выглядит как баба на сносях, и в плане последовательности такой же))
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Олег
Ответ KSA1985
Вот с Корешковыми и Разиным, спору нет, была команда. Даже "машина"
Да были годы золотые.
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KSA1985
Ответ Олег
Да не только звено Мазяки, там ещё и Малкин Женька БЫЛ КОГДА-ТО, А ЕЩЁ РАНЬШЕ КОРЕШКОВЫ С РАЗИНЫМ,СЛАВНАЯ КОМАНДА БЫЛА.
Вот с Корешковыми и Разиным, спору нет, была команда. Даже "машина"
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Олег
Ответ KSA1985
Так Металлург и до это невнятно играл. Результат делало первое звено с Мозякиным. Про большинство с Мозякиным, вообще молчу
Да не только звено Мазяки, там ещё и Малкин Женька БЫЛ КОГДА-ТО, А ЕЩЁ РАНЬШЕ КОРЕШКОВЫ С РАЗИНЫМ,СЛАВНАЯ КОМАНДА БЫЛА.
+1
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+1
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bodya1337
Везение – это все хрень (С) Андрей Николишин
0
0
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KSA1985
Так Металлург и до это невнятно играл. Результат делало первое звено с Мозякиным. Про большинство с Мозякиным, вообще молчу
+1
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