Андрей Николишин: «Фарт «Металлурга» закончился с «Автомобилистом» – больше предложить было нечего. Команда выступила провально»

считает провалом выступление « » в сезоне .

Магнитогорская команда проиграла « » со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

– На Востоке омичам хватило четыре матча, что пройти магнитогорцев.

– Как я и говорил, фарт «Магнитки» закончился в серии с « », а больше предложить было нечего.

Уральцы прошли в четвертьфинал во многом из-за стечения обстоятельств. Возможно, серия «Авангард» – «Авто» даже сложилась бы поинтереснее.

– Впервые в истории «Металлург» проиграл серию плей-офф всухую. Провал?

– На мой взгляд, провал. С таким составом команда выступила провально.

Очень много в мелочах и нюансах они проигрывали сопернику.

Здесь и игра в обороне, и медленные защитники, и вообще по скорости было преимущество у «Авангарда», – сказал чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады.