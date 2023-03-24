Андрей Николишин: «Фарт «Металлурга» закончился с «Автомобилистом» – больше предложить было нечего. Команда выступила провально»
Андрей Николишин считает провалом выступление «Металлурга» в сезоне КХЛ.
Магнитогорская команда проиграла «Авангарду» со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.
– На Востоке омичам хватило четыре матча, что пройти магнитогорцев.
– Как я и говорил, фарт «Магнитки» закончился в серии с «Автомобилистом», а больше предложить было нечего.
Уральцы прошли в четвертьфинал во многом из-за стечения обстоятельств. Возможно, серия «Авангард» – «Авто» даже сложилась бы поинтереснее.
– Впервые в истории «Металлург» проиграл серию плей-офф всухую. Провал?
– На мой взгляд, провал. С таким составом команда выступила провально.
Очень много в мелочах и нюансах они проигрывали сопернику.
Здесь и игра в обороне, и медленные защитники, и вообще по скорости было преимущество у «Авангарда», – сказал чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады.
Машина был руки золотые.