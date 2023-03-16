Андрей Николишин: «Металлург» понимает, что удача была на их стороне с «Автомобилистом». Весь фарт они исчерпали»

Теги Авангард Металлург Мг Автомобилист Андрей Николишин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Андрей Николишин поделился ожиданиями перед серией между «Авангардом» и «Металлургом».

– Мастеровитое нападение и у «Авангарда». Согласны, что отдельные личности решили исход серии с «Сибирью»?

– Все правильно. В решающие моменты Толчинский, Ткачев, легионеры сделали результат.

А «Сибирь» много создавала, но толк не извлекла.

Плюс в обороне, конечно, слишком трусливо сыграли. Пассивно, все пытались просто на себя поймать, пять вратарей как будто выходило.

– Чудесное во многом спасение Магнитогорска взбодрит команду?

– Опытная команда, тренер выигрывал Кубок Гагарина.

Там явно понимают, что против «Автомобилиста» на их стороне была удача. Весь свой фарт они исчерпали в первом раунде.

Там должны понимать, что теперь надо брать другим. Получится ли? Надеюсь, серия будет захватывающей. Мастерства у обеих команд хватает, – сказал чемпион мира.

4 комментария

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Владимир Дьяченко
Ааа этот что на Сибирь ставил,ну ну.
Лига Москвы твой уровень,или где ты там кресло занял.
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Ыжык
Ответ kilo_gilo
это же Магнитка) фарт - их второе название)
Fart?
+1
0
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Ыжык
Опять эксперт высрался. Трусливо сыграли. Сыграли как нужно было для победы. Сказал бы что лоханулся с прогнозом.
+2
-2
0
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kilo_gilo
это же Магнитка) фарт - их второе название)
+2
-1
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