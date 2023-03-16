Андрей Николишин: «Металлург» понимает, что удача была на их стороне с «Автомобилистом». Весь фарт они исчерпали»
Андрей Николишин поделился ожиданиями перед серией между «Авангардом» и «Металлургом».
– Мастеровитое нападение и у «Авангарда». Согласны, что отдельные личности решили исход серии с «Сибирью»?
– Все правильно. В решающие моменты Толчинский, Ткачев, легионеры сделали результат.
А «Сибирь» много создавала, но толк не извлекла.
Плюс в обороне, конечно, слишком трусливо сыграли. Пассивно, все пытались просто на себя поймать, пять вратарей как будто выходило.
– Чудесное во многом спасение Магнитогорска взбодрит команду?
– Опытная команда, тренер выигрывал Кубок Гагарина.
Там явно понимают, что против «Автомобилиста» на их стороне была удача. Весь свой фарт они исчерпали в первом раунде.
Там должны понимать, что теперь надо брать другим. Получится ли? Надеюсь, серия будет захватывающей. Мастерства у обеих команд хватает, – сказал чемпион мира.
Лига Москвы твой уровень,или где ты там кресло занял.