назвал связку и лучшей в КХЛ.

« » вышел в финал Восточной конференции Кубка Гагарина, обыграв «Металлург» во 2-м раунде (4-0).

– Вы закладывали физическую базу «Авангарду» на предсезонке. И мы видим, что команда прибавляет с каждой серией.

– «Авангард» получил хороший финиш «регулярки», без переездов. Это тоже сказалось. Сейчас видно, что у «ястребов» больше свежести. И я изначально говорил, что «Авангард» в этой паре с «Магниткой» – очевидный фаворит.

Кроме того, связка Рид Буше – Корбан Найт великолепна. Мне, как главному тренеру, просто не повезло, что при мне Найт получил травму и пропустил около месяца. С другой стороны, я считаю, эта связка – лучшая в лиге. Такой у соперников нет. Добавим туда Владимира Ткачева и получим одну из лучших троек в .

– Когда родилось это звено?

– Как один из вариантов, мы пробовали его еще на Sochi Hockey Open. Но там и Грицюк поиграл, и Толчинский. А именно в сезоне мы начали ставить вместе Найта, Буше и Ткачева со второго матча, – сказал бывший главный тренер омичей.