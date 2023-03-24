«Связка Буше и Найта – лучшая в КХЛ. Такой у соперников нет». Рябыкин о легионерах «Авангарда»

Теги Авангард Дмитрий Рябыкин КХЛ Кубок Гагарина Корбан Найт Рид Буше Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Рябыкин назвал связку Рида Буше и Корбана Найта лучшей в КХЛ. 

«Авангард» вышел в финал Восточной конференции Кубка Гагарина, обыграв «Металлург» во 2-м раунде (4-0). 

– Вы закладывали физическую базу «Авангарду» на предсезонке. И мы видим, что команда прибавляет с каждой серией.

– «Авангард» получил хороший финиш «регулярки», без переездов. Это тоже сказалось. Сейчас видно, что у «ястребов» больше свежести. И я изначально говорил, что «Авангард» в этой паре с «Магниткой» – очевидный фаворит.

Кроме того, связка Рид Буше – Корбан Найт великолепна. Мне, как главному тренеру, просто не повезло, что при мне Найт получил травму и пропустил около месяца. С другой стороны, я считаю, эта связка – лучшая в лиге. Такой у соперников нет. Добавим туда Владимира Ткачева и получим одну из лучших троек в КХЛ.

– Когда родилось это звено?

– Как один из вариантов, мы пробовали его еще на Sochi Hockey Open. Но там и Грицюк поиграл, и Толчинский. А именно в сезоне мы начали ставить вместе Найта, Буше и Ткачева со второго матча, – сказал бывший главный тренер омичей. 

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5 комментариев

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Алексей Тарлыков
Рябыкин не говорил публично что Авангард фаворит данной пары, а тем более очевидный. И близко такого не было
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Олег
Им Очень хорошие деньги в Омске платят.
Вот они и исполняют....
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Ыжык
– Кто выйдет в финал конференции – «Магнитка» или «Авангард»?
– За Воробьева – кубковый опыт, он сработал и в серии с Екатеринбургом.

Из интервью Рябыкина перед серией. Короче балабол.
+4
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nemishiko
Ответ ЧакЧак
Гусь+Яша не хуже
Однозначно, это еще не считая шикарных связок из питерских татар))
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ЧакЧак
Гусь+Яша не хуже
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