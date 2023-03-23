Быков о том, когда закончится отстранение России: «Когда ИИХФ получит разрешение на это от США и их приспешников»
Вячеслав Быков заявил, что отстранение России закончится, когда США разрешат это ИИХФ.
Вчера стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на следующий сезон-2023/24.
«Когда наше отстранение закончится? Когда ИИХФ получит разрешение на это от США и их приспешников. Они зависят от американских политических взглядов. Тут сложно загадывать.
Но у нас есть Министерство спорта и ФХР, которые должны защищать наших хоккеистов, спортсменов и искать возможности для прогресса», – заявил бывший главный тренер сборной России.
Во-вторых, как раз-таки США и Канада вообще не против участия России. Они даже предлагали Кубок Мира провести с участием России. Как раз-таки европейцы против.
Так что и по форме и по содержанию господин Быков несет херню.
Ну а слова вроде "приспешники" весомости его речам не добавляют. Запутинцы почему-то не называют белорусов приспешниками России. Приспешники только у США
Я никого не провоцирую и не собираюсь спорить, просто это не радует ни разу. Часть народа готова сказать "Я не участвую в войне — она участвует во мне", а те даже на такое не сподобятся. Так вот главный раскол будет здесь.