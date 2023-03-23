Быков о том, когда закончится отстранение России: «Когда ИИХФ получит разрешение на это от США и их приспешников»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Вячеслав Быков Министерство спорта России Политика Хоккей

Вячеслав Быков заявил, что отстранение России закончится, когда США разрешат это ИИХФ.

Вчера стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на следующий сезон-2023/24.

«Когда наше отстранение закончится? Когда ИИХФ получит разрешение на это от США и их приспешников. Они зависят от американских политических взглядов. Тут сложно загадывать.

Но у нас есть Министерство спорта и ФХР, которые должны защищать наших хоккеистов, спортсменов и искать возможности для прогресса», – заявил бывший главный тренер сборной России.

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32 комментария

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weaverpro
Ответ Дмитрий Соболев
вообще то этот человек выиграл первое за очень долгое время чемпионат мира. а кто те кто его обзывают большой вопрос
Он и проиграл Олимпиаду в Ванкувере со всеми русскими звездами - самый серьезный турнир, в сравнении с дворовым чемпионатом ))
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Pikachu Pikachu
Ответ Дмитрий Соболев
США не против только на ТВ. А вопрос,а кто европейцами руководит? куклы в Европе,а рука то в США
ну да, ну да. Железный аргумент. На уровне самой кондовой пропаганды
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Дмитрий Соболев
Ответ Pikachu Pikachu
Ну во-первых, то что он живет в Швейцарии, но очень у себя любит на груди тельняжку рвать. Во-вторых, как раз-таки США и Канада вообще не против участия России. Они даже предлагали Кубок Мира провести с участием России. Как раз-таки европейцы против. Так что и по форме и по содержанию господин Быков несет херню. Ну а слова вроде "приспешники" весомости его речам не добавляют. Запутинцы почему-то не называют белорусов приспешниками России. Приспешники только у США
США не против только на ТВ. А вопрос,а кто европейцами руководит? куклы в Европе,а рука то в США
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Pikachu Pikachu
Ответ Дмитрий Соболев
а что он сказал не так? что тут глупого ?
Ну во-первых, то что он живет в Швейцарии, но очень у себя любит на груди тельняжку рвать.
Во-вторых, как раз-таки США и Канада вообще не против участия России. Они даже предлагали Кубок Мира провести с участием России. Как раз-таки европейцы против.
Так что и по форме и по содержанию господин Быков несет херню.
Ну а слова вроде "приспешники" весомости его речам не добавляют. Запутинцы почему-то не называют белорусов приспешниками России. Приспешники только у США
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ТимТалер
Ответ Игорь Валуев
Она никогда не заменит чемпионат мира. Абсурд.А Быков докрякается что амеры ему счета в американских банках заблокируют.И сразу станет тише воды ниже травы.Они хозяева мира,видимо Быков забыл об этом.Они ему сразу напомнят.
НХЛ прекрасно живет без чемпионатов мира. Мир отворачивается от них. Уже не хозяева.
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Pikachu Pikachu
Ответ Russ Ivan
Между прочим, человек много лет живёт в Швейцарии и объявить его приверженцем передач Скабеевой и Соловьёва будет непросто...
Ну да, только от этого его позиция еще более лицемерна.
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Дмитрий Соболев
Ответ Pikachu Pikachu
Никто не ставит под сомнение его проф.качества. Но они не делают его менее лицемерным или менее глупым.
а что он сказал не так? что тут глупого ?
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Pikachu Pikachu
Ответ Дмитрий Соболев
вообще то этот человек выиграл первое за очень долгое время чемпионат мира. а кто те кто его обзывают большой вопрос
Никто не ставит под сомнение его проф.качества. Но они не делают его менее лицемерным или менее глупым.
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prus_3
У нас нет единого общества. Это печально, это чревато. Наши граждане в нхл, в общем-то, должны были сказать: "До свидания, наши моральные принципы не позволяют оставаться в ваших америках", мы граждане своей страны. Это образно. Печально осознавать, что для большинства это звучит глупо. Но вот все они все как бы есть, но вместе с тем их нет, они не с нами.
Я никого не провоцирую и не собираюсь спорить, просто это не радует ни разу. Часть народа готова сказать "Я не участвую в войне — она участвует во мне", а те даже на такое не сподобятся. Так вот главный раскол будет здесь.
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Игорь Валуев
Ответ ТимТалер
Она уже есть. КХЛ.
Она никогда не заменит чемпионат мира. Абсурд.А Быков докрякается что амеры ему счета в американских банках заблокируют.И сразу станет тише воды ниже травы.Они хозяева мира,видимо Быков забыл об этом.Они ему сразу напомнят.
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ТимТалер
Ответ Игорь Валуев
Смеятся можно ?? Из кого будет эта лига-Никарагуа,ДНР,ЛНР и Сирия ?? 😀😀😀
Она уже есть. КХЛ.
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Игорь Валуев
Ответ ТимТалер
Нужно не ждать, а делать свою лигу. Ларионов правильно мыслит. Можно было бы вернуться и ему помочь. Любить родину из Швейцарии каждый может.
Смеятся можно ?? Из кого будет эта лига-Никарагуа,ДНР,ЛНР и Сирия ?? 😀😀😀
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Дмитрий Соболев
вообще то этот человек выиграл первое за очень долгое время чемпионат мира. а кто те кто его обзывают большой вопрос
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ТимТалер
Нужно не ждать, а делать свою лигу. Ларионов правильно мыслит. Можно было бы вернуться и ему помочь. Любить родину из Швейцарии каждый может.
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Melnikov1968
Ответ nmnackjbxkasbk
А может все-таки когда швейцарские кукловоды дадут отмашку своим марионеткам в Вашингтоне и Тель-Авиве?
Кукловоды или куколды:)???
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Arthur Ugly
Быкову привиделась агрессивная американская хоккейщина
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Melnikov1968
Задавать такие вопросы, это не совсем корректно. Быков ничего не решает. И ответ этого человека весьма очевиден. Иначе бы эту новость здесь не публиковали. А Быков,омерзителен в последнее время. Собственно приспешник благополучной жизни.
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Ми Ша
Слава, деньги что ли кончились? Что тебе спокойно не живётся в процветающей Европе? Опять потянуло на болота. Здесь народ недалёкий любой фантазии верит
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Onion
Ответ weaverpro
Колхозника можно увезти в Швейцарию, но колхоз из него- никогда
Сам себя комментируешь, сам себя плюсуешь. Годная схема)))
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nmnackjbxkasbk
Ответ Russ Ivan
Между прочим, человек много лет живёт в Швейцарии и объявить его приверженцем передач Скабеевой и Соловьёва будет непросто...
что такое расстояние для настоящих чувств настоящего патриота?
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nmnackjbxkasbk
Ответ 2hsjck49rf
Приспешник швейцарский…
скорее "подпевала"
+4
-1
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nmnackjbxkasbk
А может все-таки когда швейцарские кукловоды дадут отмашку своим марионеткам в Вашингтоне и Тель-Авиве?
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Jefri AG
Забавно как путриоты в подобных заявлениях сами признаются что США всё решают и рулят миром, а мы можем только ждать у моря погоды.
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Антон
Ответ 2hsjck49rf
Приспешник швейцарский…
Гнусный наймит альпийского реваншизма
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weaverpro
Ответ weaverpro
Совок он и в Швейцарии совок! ))
Колхозника можно увезти в Швейцарию, но колхоз из него- никогда
+9
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