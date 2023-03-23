Быков о том, когда закончится отстранение России: «Когда ИИХФ получит разрешение на это от США и их приспешников»

заявил, что отстранение России закончится, когда США разрешат это ИИХФ.

Вчера стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на следующий сезон-2023/24.

«Когда наше отстранение закончится? Когда ИИХФ получит разрешение на это от США и их приспешников. Они зависят от американских политических взглядов. Тут сложно загадывать.

Но у нас есть Министерство спорта и , которые должны защищать наших хоккеистов, спортсменов и искать возможности для прогресса», – заявил бывший главный тренер сборной России.