Никитин про 1:3: «ЦСКА чувствовал импульс, забирал его. «Локомотив» немного нервно играл»

сказал, что «Локомотив» нервно играл с (1:3).

– ЦСКА чувствовал импульс, забирал его. Мы немного нервно играли, не от того, что нервничали, у нас не было последовательности моментов – не смогли реализовать то, что создали. Сказался опыт ЦСКА в таких матчах. Мы его тоже набрались, готовимся к следующей игре.

– Почему эта игра получилась такой неудачной после хорошего предыдущего матча?

– Отчасти потому, что получился прошлый поединок. Пока не можем трезво оценивать – то, что было позавчера, не имеет никакого отношения к сегодняшнему дню. Не могу сказать, что очень плохо играли.

Играли как ЦСКА, создали меньше моментов, чем в первых играх. Против нас играет непростой соперник, мы должны не просто выживать, но и реализовывать моменты. В этом и есть разница в этой серии, пока, – сказал главный тренер « ».