Никитин про 1:3: «ЦСКА чувствовал импульс, забирал его. «Локомотив» немного нервно играл»

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Игорь Никитин сказал, что «Локомотив» нервно играл с ЦСКА (1:3).

– ЦСКА чувствовал импульс, забирал его. Мы немного нервно играли, не от того, что нервничали, у нас не было последовательности моментов – не смогли реализовать то, что создали. Сказался опыт ЦСКА в таких матчах. Мы его тоже набрались, готовимся к следующей игре. 

– Почему эта игра получилась такой неудачной после хорошего предыдущего матча? 

–  Отчасти потому, что получился прошлый поединок. Пока не можем трезво оценивать – то, что было позавчера, не имеет никакого отношения к сегодняшнему дню. Не могу сказать, что очень плохо играли.

Играли как ЦСКА, создали меньше моментов, чем в первых играх. Против нас играет непростой соперник, мы должны не просто выживать, но и реализовывать моменты. В этом и есть разница в этой серии, пока, – сказал главный тренер «Локомотива».

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2 комментария

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LokoYarik
Нет лидеров во втором раунде,Чехович просто выстрелил не более того,Шалунова во втором раунде вообще не видно,Андронов деревяха,Красковский,Коршков донный,про Черепанова я вообще молчу,его уровень максимум ВХЛ,забивают почти одни защитники,Рафиков да Елесин и пожалуй все….отмечу Никулина,старается парень,Березкин заметен,но поддержки ноль…нападение на этом все…
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Кеша
Игорю Валерьевичу не отчаиваться . Прошлая игра показала , что можете бороться и побеждать . Но надо отдать должное ЦСКА.
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