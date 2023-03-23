Федоров про 3:1 с «Локомотивом»: «Отличные скорости, обе команды сыграли в энергичный, атакующий хоккей, в давление. ЦСКА забил свои моменты»

Теги ЦСКА Локомотив Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Сергей Федоров доволен игрой ЦСКА против «Локомотива» (3:1) в Кубке Гагарина.

«Отличные скорости, обе команды сыграли в быстрый, энергичный, атакующий хоккей, в давление. Забили свои моменты, неплохо сыграли в средней зоне, без шайбы на своих местах. Сделали выводы по своей зоне обороны.

Структура игры меняется в том случае, если мы правильно и лучше выполняем индивидуально свои обязанности. Это игра с шайбой и без нее. Хоккей быстрый, маленькие площадки диктуют свой ритм.

Шайба всегда идет вперед, в соответствии с этим обе команды играют в интенсивное и правильное давление тремя-четырьмя игроками.

Наша команда фактически по составу мало изменилась, поэтому искать другие варианты не совсем будет выходом из какого-то положения. Стараемся направлять ребят на правильный путь.

Как главному тренеру команды мне больше импонирует агрессия, угроза воротам соперника. Если вратарь тебя четко видит – то вратарь не пропустит. Если нет – то, конечно, нужен бросок. Мы всегда обращаем внимание на дисциплину любого характера. Особенно в плане удалений.

Все игроки двигались, были заняты прямым делом. Все понимали цену любого неправильного действия и удаления», — сказал главный тренер ЦСКА.

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3 комментария

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alklimov2018
Правда? Я хоть и не все отсмотрел, но по-моему, весьма унылая игра на результат.
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barbarian1991
Да Локомотив вообще разрывает в атаке. 0, 3, 2, 0, 2, 1. Хорошо ещё, что витязь попался, а не Северсталь или Динамо в первом раунде, могли уже играть в атакующий хоккей на приставке.
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Кеша
Сергей Викторович , с такой игрой финал Запада не выиграть , чего бы я очень желал . Надо что -то думать тренерскому штабу . Локо играл в давление и вы сразу встаете . Понятно , что оборонка важна . Но тяжело обороняться полтора периода -много сил уходит .
+1
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