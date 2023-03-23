Новиков об отказе «Чикаго» от ЛГБТ-джерси: «Хоккей – это мужской спорт, тут синяки и шишки, а их хотят превратить в каких-то девочек»

похвалил «Чикаго» за отказ от джерси в поддержку ЛГБТ.

«Началось все с . Он первый не согласился с предложением выйти на разминку в форме с известной всему миру цветовой гаммой. Это, безусловно, смелейший поступок, который подал пример всему НХЛ.

Иван заявил всем, что человек имеет полное право на свои взгляды. А самое главное, имеет право на защиту своих убеждений. Понятное дело, что США и Канада – это совершенно другие страны, где свои законы, свои жизненные векторы и установки. Это их право.

Но, с другой стороны, НХЛ – это интернациональная лига, где играют не только представители этих государств, а еще и люди разных народов, вероисповеданий, где идея ЛГБТ категорически неприемлема.

И когда политики навязывают свою политическую повестку, не обращая внимания на людей, это неправильно. Одно дело, когда человек хочет выразить свою позицию на улице.

Другое дело, что это происходит на соревновании, которое смотрят сотни тысяч людей. Это превращается в воздействие на массы. И воздействовать заставляют игроков. Не каждый хоккеист найдет в себе мужество отказаться, но Иван сделал это.

И теперь «Чикаго Блэкхокс» в полном составе поддержали наших игроков. Все же прекрасно понимают, что происходит. Никто не хочет поддаваться этим идеям.

Люди хотят играть в хоккей, радовать зрителей красивыми шайбами, бороться друг с другом, хотят выиграть Кубок Стэнли, а не заниматься пропагандой того, к чему у них наверняка не лежит душа.

Все-таки хоккей – это мужской спорт, тут синяки и шишки, а их хотят превратить в каких-то девочек. Поэтому, когда они поняли, что в с подобным можно бороться и бояться нечего, «Чикаго» включились в эту борьбу. Они молодцы!» – сказал заслуженный тренер России.

Игроки «Чикаго» не будут надевать радужные джерси из-за закона РФ о запрете пропаганды ЛГБТ (The Athletic)