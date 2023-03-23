«Металлург» впервые в истории КХЛ проиграл серию плей-офф со счетом 0-4

Теги Авангард Металлург Мг Илья Воробьев КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Металлург» проиграл серию плей-офф со счетом 0-4 впервые в истории КХЛ.

Команда тренера Ильи Воробьева в четверг уступила «Авангарду» (1:4) в 4-м матче и проиграла серию 0-4.

Напомним, в прошлом сезоне «Металлург» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА (3-4).

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40 комментариев

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dudkinrs82
Первый свип!
Распишитесь
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Кавабунга Шреддоголовый
Все когда-то бывает впервые
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mnb213
Ответ Юрец55
Воробьев вписал себя в историю. И Кравец вписал себя в историю. Но есть нюанс. Кравец- красавЕц!
Воробьев вляпался, а Кравец да - красавЕц!
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Владимир Кувшинов
Ава первый раз прошёл Магнитку в по!! Ничего будет готовится к следущему сезону Магнитка верим!✊
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Серый
Ответ Vladimir Sushko
А где эксперты, которые говорили про 3-4 и самую упорную серию второго раунда ?
ты про кселл
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102RUS174
Ответ юрий тимошенко
А кто тогда будет играть где взять хоккеистов
Нужно дать развитие молодым игрокам, ну и искать хороших игроков на рынках Европы, а для этого нужен умный менеджер, который смыслит в хоккее, а не баскетболист!
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Серый
Ответ Амангельды Сабиров
И у акбарса было впервые.
Да. И к этому Авангард не имеет никакого отношения, если вы так считали)
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Станислав Захаров
Ответ Ron Weasley
Всё когда-то бывает в первый раз. Петрович на выход, как тренер он уже не тот
А они был не тот . Тот он был когда команду собирал и готовил другой . Тот он был ,когда все иноземцы покинули лидеров востока , прошлый год . Тот он был , когда СКА после чемпионства ещё не потеряла состав , и он прокатился на старых запасах . Меня удивляет не он , меня удивляет Рашников . Насколько надо быть безразличным к команде , чтобы позволить руководство команды двум некчемности чирику и сохатому . Спасибо президент за бездушие и безразличие которые позволили опуститься команде до плинтуса .
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юрий тимошенко
Ответ 102RUS174
Жду не дождусь ленты об отставках и разрыва контрактов, на счёт Воробьёва и речи нет тут все понятно 100%на выход! За ним же и Гусманов с остальным ТШ. Потом пинка нашим недоКанадцам : лайпсик, майе и конечно рукопоп карри! Так же защитник керн! Не думайте что из Голдобина, получится Мозякин! Тоже туда же, а ещё желательно выкинуть маклюкова, земченка, минулина, это не защита, а дыра в обороне! Бурмистрова, зернова, фисенко, чибисова тоже списать не заслужили места в составе!
А кто тогда будет играть где взять хоккеистов
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102RUS174
Ответ Сергей Нагорнов
Зернова, Майе, Лайпсика, Минуллина надо обязательно оставлять. Им тренер нормальный нужен. Замены им на уровне КХЛ нет.
Зернов это игрок уровня вхл, у него нет габаритов и техники игры, попасть в варота с метра не может, не зря авангард его слил, такие Металлургу не нужны, Лайпсик тоже носится как торпеда, но кпд от него нету от слова совсем, да у него есть результативные передачи, но поверьте есть нападающие которые и пас отдают и сами забивают при удачном моменте, а у лайпсика прицел кривой! Майе тоже не нашим не вашим, играт нет желания одним словом, за бугор видать хочет свалить, на счёт минулина много вопросов по обороне, а поддерживать атаку и забивать в большинстве разучился за год!
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Эд..19
Ответ Фарит Хайруллин
Непохоже на металлург новерно денег нет
Денег нет? Не смешите мои тапки ))
Позавчерашняя новость: «Владелец ММК Виктор Рашников за 2022 год стал богаче на 2,6 миллиарда долларов США. Состояние промышленника увеличилось до девяти миллиардов долларов».
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GoodZilla
Ответ ugmyanswer
Любой из первых 3 матчей Магнитка могла брать А сегодня позор
... но не взяла ни одного)))
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Александр Чулков
Ответ 102RUS174
Жду не дождусь ленты об отставках и разрыва контрактов, на счёт Воробьёва и речи нет тут все понятно 100%на выход! За ним же и Гусманов с остальным ТШ. Потом пинка нашим недоКанадцам : лайпсик, майе и конечно рукопоп карри! Так же защитник керн! Не думайте что из Голдобина, получится Мозякин! Тоже туда же, а ещё желательно выкинуть маклюкова, земченка, минулина, это не защита, а дыра в обороне! Бурмистрова, зернова, фисенко, чибисова тоже списать не заслужили места в составе!
Что у Вас за канадцы? В плей офф вообще не играют, в отличии от наших Омских. Нас с Вами связывает один хороший человек-Белоусов.
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Сергей Таран
сначало лёд потом шайба после клюшка- фиолетовая, может всё таки Воробьёв?
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Александр Чулков
Ответ Vladimir Sushko
А где эксперты, которые говорили про 3-4 и самую упорную серию второго раунда ?
А кто это говорил?
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Сергей Нагорнов
Ответ 102RUS174
Жду не дождусь ленты об отставках и разрыва контрактов, на счёт Воробьёва и речи нет тут все понятно 100%на выход! За ним же и Гусманов с остальным ТШ. Потом пинка нашим недоКанадцам : лайпсик, майе и конечно рукопоп карри! Так же защитник керн! Не думайте что из Голдобина, получится Мозякин! Тоже туда же, а ещё желательно выкинуть маклюкова, земченка, минулина, это не защита, а дыра в обороне! Бурмистрова, зернова, фисенко, чибисова тоже списать не заслужили места в составе!
Зернова, Майе, Лайпсика, Минуллина надо обязательно оставлять. Им тренер нормальный нужен. Замены им на уровне КХЛ нет.
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Фарит Хайруллин
Непохоже на металлург новерно денег нет
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The next One
Ответ 102RUS174
Жду не дождусь ленты об отставках и разрыва контрактов, на счёт Воробьёва и речи нет тут все понятно 100%на выход! За ним же и Гусманов с остальным ТШ. Потом пинка нашим недоКанадцам : лайпсик, майе и конечно рукопоп карри! Так же защитник керн! Не думайте что из Голдобина, получится Мозякин! Тоже туда же, а ещё желательно выкинуть маклюкова, земченка, минулина, это не защита, а дыра в обороне! Бурмистрова, зернова, фисенко, чибисова тоже списать не заслужили места в составе!
Не радикально ли как по мне лучше тренера по физической подготовке поменять и по составу какие дырки закрыть.
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ugmyanswer
Любой из первых 3 матчей Магнитка могла брать
А сегодня позор
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VIDEO MIX
КТО ХОЗЯЕВА УРАЛА ? Омский АВАНГАРД !
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alex1977
Ответ cry
Авангард с уверенным выходом в следующий раунд ! У Авангарда минимум уже БРОНЗА! Но этого мало!
Не совсем верно.СКА, Ак Барс, ЦСКА и Локомотив были выше в турнирной таблице
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alex1977
Ответ cry
Авангард с уверенным выходом в следующий раунд ! У Авангарда минимум уже БРОНЗА! Но этого мало!
Не совсем верно. ЦСКА и Локомотив были выше в турнирной таблице
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Юрец55
Воробьев вписал себя в историю. И Кравец вписал себя в историю. Но есть нюанс. Кравец- красавЕц!
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Сергей Громенко
Всех с ПОБЕДОЙ! Металлург, спасибо за игру.
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102RUS174
Жду не дождусь ленты об отставках и разрыва контрактов, на счёт Воробьёва и речи нет тут все понятно 100%на выход! За ним же и Гусманов с остальным ТШ. Потом пинка нашим недоКанадцам : лайпсик, майе и конечно рукопоп карри! Так же защитник керн! Не думайте что из Голдобина, получится Мозякин! Тоже туда же, а ещё желательно выкинуть маклюкова, земченка, минулина, это не защита, а дыра в обороне! Бурмистрова, зернова, фисенко, чибисова тоже списать не заслужили места в составе!
+3
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