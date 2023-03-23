«Металлург» впервые в истории КХЛ проиграл серию плей-офф со счетом 0-4

« » проиграл серию плей-офф со счетом 0-4 впервые в истории .

Команда тренера в четверг уступила « » (1:4) в 4-м матче и проиграла серию 0-4.

Напомним, в прошлом сезоне «Металлург» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА (3-4).