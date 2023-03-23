«Металлург» впервые в истории КХЛ проиграл серию плей-офф со счетом 0-4
«Металлург» проиграл серию плей-офф со счетом 0-4 впервые в истории КХЛ.
Команда тренера Ильи Воробьева в четверг уступила «Авангарду» (1:4) в 4-м матче и проиграла серию 0-4.
Напомним, в прошлом сезоне «Металлург» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА (3-4).
Распишитесь
Позавчерашняя новость: «Владелец ММК Виктор Рашников за 2022 год стал богаче на 2,6 миллиарда долларов США. Состояние промышленника увеличилось до девяти миллиардов долларов».
А сегодня позор