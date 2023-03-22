Экс-генменеджер арены «Авангарда»: «Вип-сегмент в Москве продавать проще, но и в Омске это возможно реализовать. У клуба лучшая посещаемость в КХЛ»

Бывший генменеджер арены « » Александр Атаманенко поделился мыслями о стадионе клуба.

– Много раз слышала такую мысль: Омск – не Москва. Здесь не будут ходить на такой стадион, потому что большой, потому что дорого, всякие крутые фишки здесь не приживутся.

– На эту тему была дискуссия. Но, учитывая практику Донецка, я был уверен, что у нас все получится.

Сомнения, конечно, есть всегда, но мой опыт показывал, что при грамотно выстроенной системной работе с ассортиментом и качеством сервисов в паблик сегменте, и создании оптимального количества мест и качественных продуктов в премиум и VIP-сегментах арена будет заполняться и генерировать существенные доходы клубу.

Сейчас мои убеждения подтверждаются: у «Авангарда» уже лучшая посещаемость в и спрос на места в бизнес-клубах выше, чем предложение.

Клуб думает над тем, как увеличить количество мест и разнообразить форматы в бизнес-клубах. При этом мы заранее продумали варианты потенциального развития этих высокодоходных сегментов.

При качественной работе менеджмента вип-сегмент можно продавать. В Москве это делать проще, но это возможно реализовывать и в Омске.

Если смотреть на футбольную практику, то в ФИФА еще лет семь назад четко рекомендовали, что вип-сегмент – важное направление доходов для любого стадиона из любого города.

И не менее 10% мест на футбольном стадионе должны отводиться под премиум и VIP, – сказал бывший генеральный директор «Донбасс Арены», руководивший проектной командой стадиона по подготовке и проведению Eвро-2012.