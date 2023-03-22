Бучневич о вбрасываниях в КХЛ: «Выбор атакующей команды стороны для розыгрыша шайбы – дурацкое правило, шляпа. Потому у Найта и 70%»

поделился мнением о правилах в по игре на вбрасываниях.

– Вы ведь теперь выходите на «точку» против лучших центральных мира.

– И они быстро разбираются, что перед ними новичок.

Мы тут играли с « », я вставал на вбрасывание против , и он удивлял меня какими-то штуками, которые я до этого не видел. Все, что мне остается, – учиться, и как можно быстрей.

– В КХЛ частенько возникают претензии к арбитрам на «точке». То слишком долго, то начинают придираться к игрокам. Как в с этим?

– За правилами расстановки следят. Но они не всех касаются. Например, элитные центральные могут и ногу неправильно поставить.

А что сделаешь? К ним меньше претензий – проявление уважения игрокам. Говоришь об этом лайнсменам, а они: «Хорошо, в следующий раз проследим внимательней». Да ничего они следить не будут.

А если про КХЛ говорить, то я слышал, что с этого сезона у вас совершенно дурацкое правило, когда атакующая команда выбирает сторону, где происходит розыгрыш шайбы.

– Нормальное правило. Атакующая команда получает преимущество, все для увеличения результативности.

– По мне, так это шляпа.

– Почему?

– Представьте, что в НХЛ ты стоишь против Патриса Бержерона. И он выбирает сильную сторону.

Плюс арбитр, который уважает форварда «Бостона», и у тебя нет никакого рычага, чтобы выиграть вбрасывания. 75 процентов на то, что ты проиграешь вбрасывание!

– Конечно.

– И в чем смысл? Пусть судьи назначают сторону, а так получается, что у одной команды более серьезное преимущество.

Он выпустит соответствующего форварда, тот выиграет. У хоккеистов, которые идут под бросок, выше риск получить травму.

– Напомню, что у нас тут нет Бержерона.

– И все равно мне это не очень нравится. Наверное, потому у Корбана Найта и 70 процентов [выигранных], раз он берет только с удобной стороны, – сказал нападающий «Сент-Луиса».