Бучневич о вбрасываниях в КХЛ: «Выбор атакующей команды стороны для розыгрыша шайбы – дурацкое правило, шляпа. Потому у Найта и 70%»
Павел Бучневич поделился мнением о правилах в КХЛ по игре на вбрасываниях.
– Вы ведь теперь выходите на «точку» против лучших центральных мира.
– И они быстро разбираются, что перед ними новичок.
Мы тут играли с «Вашингтоном», я вставал на вбрасывание против Никласа Бэкстрема, и он удивлял меня какими-то штуками, которые я до этого не видел. Все, что мне остается, – учиться, и как можно быстрей.
– В КХЛ частенько возникают претензии к арбитрам на «точке». То слишком долго, то начинают придираться к игрокам. Как в НХЛ с этим?
– За правилами расстановки следят. Но они не всех касаются. Например, элитные центральные могут и ногу неправильно поставить.
А что сделаешь? К ним меньше претензий – проявление уважения игрокам. Говоришь об этом лайнсменам, а они: «Хорошо, в следующий раз проследим внимательней». Да ничего они следить не будут.
А если про КХЛ говорить, то я слышал, что с этого сезона у вас совершенно дурацкое правило, когда атакующая команда выбирает сторону, где происходит розыгрыш шайбы.
– Нормальное правило. Атакующая команда получает преимущество, все для увеличения результативности.
– По мне, так это шляпа.
– Почему?
– Представьте, что в НХЛ ты стоишь против Патриса Бержерона. И он выбирает сильную сторону.
Плюс арбитр, который уважает форварда «Бостона», и у тебя нет никакого рычага, чтобы выиграть вбрасывания. 75 процентов на то, что ты проиграешь вбрасывание!
– Конечно.
– И в чем смысл? Пусть судьи назначают сторону, а так получается, что у одной команды более серьезное преимущество.
Он выпустит соответствующего форварда, тот выиграет. У хоккеистов, которые идут под бросок, выше риск получить травму.
– Напомню, что у нас тут нет Бержерона.
– И все равно мне это не очень нравится. Наверное, потому у Корбана Найта и 70 процентов [выигранных], раз он берет только с удобной стороны, – сказал нападающий «Сент-Луиса».
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