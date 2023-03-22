Бучневич о вбрасываниях в КХЛ: «Выбор атакующей команды стороны для розыгрыша шайбы – дурацкое правило, шляпа. Потому у Найта и 70%»

Теги Авангард Бостон Вашингтон Сент-Луис Патрис Бержерон НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем КХЛ Павел Бучневич Корбан Найт Спорт-Экспресс Хоккей

Павел Бучневич поделился мнением о правилах в КХЛ по игре на вбрасываниях.

– Вы ведь теперь выходите на «точку» против лучших центральных мира.

– И они быстро разбираются, что перед ними новичок.

Мы тут играли с «Вашингтоном», я вставал на вбрасывание против Никласа Бэкстрема, и он удивлял меня какими-то штуками, которые я до этого не видел. Все, что мне остается, – учиться, и как можно быстрей.

– В КХЛ частенько возникают претензии к арбитрам на «точке». То слишком долго, то начинают придираться к игрокам. Как в НХЛ с этим?

– За правилами расстановки следят. Но они не всех касаются. Например, элитные центральные могут и ногу неправильно поставить.

А что сделаешь? К ним меньше претензий – проявление уважения игрокам. Говоришь об этом лайнсменам, а они: «Хорошо, в следующий раз проследим внимательней». Да ничего они следить не будут.

А если про КХЛ говорить, то я слышал, что с этого сезона у вас совершенно дурацкое правило, когда атакующая команда выбирает сторону, где происходит розыгрыш шайбы.

– Нормальное правило. Атакующая команда получает преимущество, все для увеличения результативности.

– По мне, так это шляпа.

– Почему?

– Представьте, что в НХЛ ты стоишь против Патриса Бержерона. И он выбирает сильную сторону.

Плюс арбитр, который уважает форварда «Бостона», и у тебя нет никакого рычага, чтобы выиграть вбрасывания. 75 процентов на то, что ты проиграешь вбрасывание!

– Конечно.

– И в чем смысл? Пусть судьи назначают сторону, а так получается, что у одной команды более серьезное преимущество.

Он выпустит соответствующего форварда, тот выиграет. У хоккеистов, которые идут под бросок, выше риск получить травму.

– Напомню, что у нас тут нет Бержерона.

– И все равно мне это не очень нравится. Наверное, потому у Корбана Найта и 70 процентов [выигранных], раз он берет только с удобной стороны, – сказал нападающий «Сент-Луиса».

14 комментариев

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cry
Чушь. И год и два назад Найт имел под 70% - тогда не было выбора стороны при вбрасываниях.
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Angryslon
Пашуля, это твоё мнение 👒 (парадокс спорца, им можно слово употреблять, нам нет)! Плохому танцору сам знаешь, что мешает. Так и тебе что-то мешает и ты на вбрасываниях полный 0! И без выбора стороны!
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Sever12
Он прав на все сто, с хренали выберет атакующая команда, это действительно даёт преимущество команде с исполнителями, всё должно быть по игре, правило дно....
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Одна_Тарелка
Ответ йозе марино
Буч, раскрой свой ник на спортсе))
Надо у Тарасенко спросить, может он в курсе
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Ыжык
Бред. Во второй игре в Омске, в концовке матча Найт просто убил весь порыв Магнитки своими выйграными вбрасываниями. Просто в России к этому компоненту относятся на отвали. Вот Найт и имеет 70%
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йозе марино
Буч, раскрой свой ник на спортсе))
+2
0
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kutavlik
"У вас в КХЛ" ....
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grek087
Ответ Фёдор Кузнецов
Когда Бучневич за КХЛ успевает следить?
По ходу чувак просто любит хоккей)
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grek087
Бучневич жестко разбирается в вопросе. Видно следит. Молодец! Не забывает свои корни. Капризов там в Нарнии наверное, какой плей-офф КХЛ, Северсталь с Разиным?! Думается мне что он, и не только он, вообще не вспоминают наше болото!
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Фёдор Кузнецов
Ответ Pronger
читает комментарии на спортсе)
Да вроде у него мнение отличается от мнения экспертов в комментариях
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Pronger
Ответ Фёдор Кузнецов
Когда Бучневич за КХЛ успевает следить?
читает комментарии на спортсе)
+7
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Антон Черноножкин
Паша, тебя слишком много стало
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Фёдор Кузнецов
Когда Бучневич за КХЛ успевает следить?
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Антон
А хорошо он про Бержерона пример привёл )), тут крыть нечем
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