Макдэвид набрал 62 очка в большинстве за сезон и вышел на 1-е место среди действующих игроков НХЛ, обойдя Кросби

набрал 62-е очко в большинстве за сезон.

Нападающий « » реализовал численное преимущество в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (4:3 ОТ).

Всего он набрал 2 (2+0) балла в этой игре.

Макдэвид вышел на 1-е место среди действующих игроков лиги по очкам в большинстве за сезон, обойдя (61 балл в сезоне-2006/07).