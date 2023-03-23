Макдэвид набрал 62 очка в большинстве за сезон и вышел на 1-е место среди действующих игроков НХЛ, обойдя Кросби
Коннор Макдэвид набрал 62-е очко в большинстве за сезон.
Нападающий «Эдмонтона» реализовал численное преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (4:3 ОТ).
Всего он набрал 2 (2+0) балла в этой игре.
Макдэвид вышел на 1-е место среди действующих игроков лиги по очкам в большинстве за сезон, обойдя Сидни Кросби (61 балл в сезоне-2006/07).
Годро 21/22 - 90 очков
Макдэвид 17/18 - 84
Макдэвид 18/19 - 81
Кучеров 18/19 - 80
Кейн 18/19 - 80
Макдэвид 21/22 - 78
Мэттьюс 21/22 - 77
Капризов 21/22 - 77
М.Ткачук 21/22 - 75
Малкин 11/12 - 75
Овечкин 07/08 - 75