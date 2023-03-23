Макдэвид набрал 62 очка в большинстве за сезон и вышел на 1-е место среди действующих игроков НХЛ, обойдя Кросби

Теги Эдмонтон Сидни Кросби НХЛ рекорды Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 62-е очко в большинстве за сезон.

Нападающий «Эдмонтона» реализовал численное преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (4:3 ОТ).

Всего он набрал 2 (2+0) балла в этой игре.

Макдэвид вышел на 1-е место среди действующих игроков лиги по очкам в большинстве за сезон, обойдя Сидни Кросби (61 балл в сезоне-2006/07).

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
niceman
ещё и Овечкина может обойти по голам за сезон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Bragin
лучшие сезоны среди действующих в равных составах:

Годро 21/22 - 90 очков
Макдэвид 17/18 - 84
Макдэвид 18/19 - 81
Кучеров 18/19 - 80
Кейн 18/19 - 80
Макдэвид 21/22 - 78
Мэттьюс 21/22 - 77
Капризов 21/22 - 77
М.Ткачук 21/22 - 75
Малкин 11/12 - 75
Овечкин 07/08 - 75
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий